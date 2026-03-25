Lavant Hören: Sophie von Kessel liest Christine Lavant in neuer Podcast-Episode

Folge 4 des Literatur-Podcasts verbindet eine Lesung aus dem Wiener RadioKulturhaus mit Texten über Christine Lavants Kindheit, Gedichten und einem Auszug aus „Die Schöne im Mohnkleid“.
Die vierte Folge des Literatur-Podcasts Lavant hören stellt eine Lesung der Burgschauspielerin Sophie von Kessel in den Mittelpunkt. Zu hören ist ein Brief an eine dänische Rundfunkredakteurin, in dem Christine Lavant über ihre schwere Kindheit in Kärnten berichtet. Ergänzt wird die Episode durch mehrere Gedichte sowie einen Ausschnitt aus der Erzählung „Die Schöne im Mohnkleid“ aus dem Jahr 1948.
Die Aufnahme stammt aus einer Matinee im Oktober 2025 im RadioKulturhaus Wien. Anlass war die Verleihung des Christine-Lavant-Preises an die deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner.
Christine-Lavant-Preis mit prominenter Besetzung
Die Internationale Christine-Lavant-Gesellschaft vergibt den renommierten Literaturpreis jährlich. Zum Festakt gehört traditionell auch die Lesung von Lavant-Texten durch bekannte Schauspielerinnen.
Bei der Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2025 übernahm Sophie von Kessel diesen Part. Für die musikalische Umrahmung sorgten Hannah Senfter, Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner. Damit knüpft die Podcast-Folge direkt an einen literarischen Abend an, der Werk und Wirkung der Kärntner Autorin in den Fokus rückte.
Podcast auf Website und Streaming-Plattformen
Der Podcast Lavant hören ist auf der Website christine-lavant.com in der Rubrik „Der Podcast“ abrufbar. Zudem ist das Format auf gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer und Pocket Casts verfügbar.
Mit der neuen Episode rückt der Podcast erneut Leben und Werk von Christine Lavant in den digitalen Raum und macht eine prominente Lesung aus Wien dauerhaft zugänglich.
„Lavant hören“
Der Podcast „Lavant hören“ ist auf der Website www.christine-lavant.com unter dem Menüpunkt „Der Podcast“ sowie auf gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer und Pocket Casts abrufbar.