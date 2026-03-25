Lavant Hören: Sophie von Kessel liest Christine Lavant in neuer Podcast-Episode

Die vierte Folge des Literatur-Podcasts Lavant hören stellt eine Lesung der Burgschauspielerin Sophie von Kessel in den Mittelpunkt. Zu hören ist ein Brief an eine dänische Rundfunkredakteurin, in dem Christine Lavant über ihre schwere Kindheit in Kärnten berichtet. Ergänzt wird die Episode durch mehrere Gedichte sowie einen Ausschnitt aus der Erzählung „Die Schöne im Mohnkleid“ aus dem Jahr 1948.

Die Aufnahme stammt aus einer Matinee im Oktober 2025 im RadioKulturhaus Wien. Anlass war die Verleihung des Christine-Lavant-Preises an die deutsche Schriftstellerin Ulrike Draesner.

Christine-Lavant-Preis mit prominenter Besetzung

Die Internationale Christine-Lavant-Gesellschaft vergibt den renommierten Literaturpreis jährlich. Zum Festakt gehört traditionell auch die Lesung von Lavant-Texten durch bekannte Schauspielerinnen.

Bei der Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2025 übernahm Sophie von Kessel diesen Part. Für die musikalische Umrahmung sorgten Hannah Senfter, Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner. Damit knüpft die Podcast-Folge direkt an einen literarischen Abend an, der Werk und Wirkung der Kärntner Autorin in den Fokus rückte.