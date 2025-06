Wiener Festwochen: In Kurdwin Ayubs „Weiße Witwe“ werden die Männer gekocht und die Frauen regieren

Lasziv tanzende oberkörperfreie Männer, eine lustvolle, mordende Königin und ein Diskurs darüber, wer was in der Kunst machen darf. Kurdwin Ayubs Theaterdebüt „Weiße Witwe“ imaginiert eine Zukunft, in dem der islamische Staat Europa von einer dauergeilen und machthungrigen Herrscherin geführt wird. Und weil es Österreich ist, fehlt es nicht an Bissigkeit, Ironie und einem Appell, sich selbst an die Nase zu fassen.