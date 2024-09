Kirill Serebrennikov: "Die Situation hier – wie ein Déjà-vu von dem, was in Russland passiert ist"

Wer Serebrennikovs Inszenierungen der Wagner-Opern „Parsifal“ in Wien und „Lohengrin“ an der Pariser Bastille-Oper gesehen hat, kann eine ähnlich düstere Ästhetik feststellen. Die Geschichte des Schwanenritters verlegte er in ein Sanatorium und generierte einen verstörenden Kommentar zum Krieg in der Ukraine.

Und „Don Carlo“? Der werde anders aussehen, beruhigt er alarmistische Kritiker. „Ich wiederhole mich nicht gerne, ich erschaffe lieber Neues. Es gibt Regisseure, die ihr ganzes Leben lang denselben Film machen, und es gibt solche Künstler wie Stanley Kubrick, der seine eigenen Arbeiten nicht wiederholt und dessen nächster Film völlig anders ist als der vorherige. Ich schätze diesen zweiten Typus sehr viel mehr als den ersten.“

Sein „Don Carlo“ werde in der Gegenwart und in der Vergangenheit spielen, eine einfache Übertragung des Geschehens in eine andere Epoche halte er für wenig überzeugend. „Man kann nicht so tun, als seien die Hauptfiguren keine Könige und Königinnen“, erklärt er. Deshalb habe er die Kostüme präzise nach den Kleidern der originalen historischen Personen schneidern lassen. „Es ist faszinierend, was die Werkstätten der Wiener Staatsoper geleistet haben. Denn wir wollten die Kostüme so herstellen lassen wie im 16. Jahrhundert. Die Stickereien, alles wurde von Hand gefertigt. Sie sind sehr wertvoll. Deshalb gibt es nur vier Kostüme.“ Fast ein Jahr habe deren Herstellung in Anspruch genommen.

Lassen sich nun im historischen Kostüm Parallelen zum heutigen Russland ziehen? Welche Rolle spielt die Kirche, die bei Verdi vom Großinquisitor repräsentiert wird?

„Die Kirche ist immer ein Teil der staatlichen Blase. In Russland zum Beispiel ist sie eine Abteilung dieses Mafiastaates, sie ist Teil des Systems und sie arbeitet für das System“, sagt Serebrennikov. Doch gehe es in seinem „Don Carlo“ nicht um die Kirche per se, sondern um das Bewahren von Traditionen. Dass Leute für konservative, traditionelle Werte kämpfen, das gebe es heute überall und sei viel gefährlicher, als sich nur auf die Kirche zu konzentrieren, resümiert Serebrennikov und kommt auf das aktuelle politische Geschehen in Deutschland.

„Wenn die Leute beginnen, über traditionelle Werte zu sprechen, dauert es nicht lange, bis sie Bücher verbrennen. Im nächsten Schritt verbrennen sie Menschen.“

„Alles wiederholt sich. Die Leute lernen nichts aus ihrer eigenen Geschichte, wie man jetzt sieht. Ich kann nicht viel über die Politik in Deutschland sagen, weil ich nicht aus diesem Land bin, aber ich sehe diesen Trend nach rechts. Es wird auf jeden Fall gefährlich. Diese Situation erinnert mich sehr daran, was in Russland passiert ist.“