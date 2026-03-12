Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns! Nach all den turbulenten Jahren, beginnt nun ein neues Leben!", schrieb Biedermann weiter. Zum Vater des Kindes machte sie keine Angaben.

Zuvor war bereits über die Schwangerschaft berichtet worden. Biedermann wurde durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Als Sängerin gewann sie bereits etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an.