ABO

Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Biedermann freut sich auf ihr neues Leben als Mama
©APA, dpa, Thomas Banneyer
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen
Popsängerin Jeanette Biedermann ist schwanger und erwartet im Alter von 46 Jahren ihr erstes Kind. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!", schrieb die Musikerin und Schauspielerin auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild von sich mit Babybauch. Biedermann äußerte sich auch dazu, wie sie schwanger wurde. Sie habe das Thema in die Hände der Natur gelegt: "Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay."

von

Jetzt hätten die Natur und die Bestimmung entschieden, ihr dieses kleine Wunder zu schenken. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns! Nach all den turbulenten Jahren, beginnt nun ein neues Leben!", schrieb Biedermann weiter. Zum Vater des Kindes machte sie keine Angaben.

Zuvor war bereits über die Schwangerschaft berichtet worden. Biedermann wurde durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Als Sängerin gewann sie bereits etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" an.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/Instagram

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer nicht einschlafen kann, sollte nach einer halben Stunde aufstehen
Gesundheit
Was uns vom Schlafen abhält - und wie wir zur Ruhe kommen
Triest liegt an der Adria, vorne das Meer, im Rücken die Berge
Reisen & Freizeit
Wo der Wind ein Fall fürs Museum ist
Fünftes Kind für Jack Osbourne
News
Jack Osbourne benennt Tochter nach Vater Ozzy
Politik
US-Todesurteil zwei Tage vor Vollstreckung aufgehoben
Ein echter Hingucker: Die Karottentarte ist der Star jedes Brunch
Gesundheit
Der Osterhase sieht orange: So vielfältig sind Karotten
Bei Rückenschmerzen ist Schonen angesagt? Das ist ein Mythos
Gesundheit
Gute Nachricht: Bei Rückenschmerzen ist meist nichts kaputt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER