Sie leiten in Ihrem Buch auch ab, dass das offizielle Pensionsalter steigen muss. Das wird nicht jeder und jede gerne lesen.

Dabei hat es durchwegs für alle Seiten nur Positives! Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft ist vorhersehbar. Die Babyboomer gehen seit Jahren scharenweise in Pension und es kommen weniger junge Leute auf den Arbeitsmarkt. In 15 Jahren, im Jahr 2040, stehen in Österreich voraussichtlich 2,57 Millionen über 65-Jährige etwa 5,3 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter gegenüber, das ist eine Relation von 1 zu 2,1. Im Jahr 1950 kamen auf einen über 65-Jährigen noch sechs Erwerbsfähige! Zwei Erwerbsfähige können aber nicht einen Pensionisten finanzieren, zumal nicht jeder Erwerbsfähige auch erwerbstätig ist.

Im letzten Jahr hat die Republik Österreich 30 Milliarden Euro Zuschuss an die staatliche Pensionskasse geleistet, damit Pensionen ausbezahlt werden können, das ist ein Viertel des Staatshaushaltes. Die Lohnsteuer, die in Österreich eingehoben wird, ist nur geringfügig höher als diese 30 Milliarden Staatszuschuss. Dass sich das nicht mehr lange ausgehen wird, traut sich aber kein Politiker zu sagen. Wir brauchen dringend eine umfassende Pensionsreform, die das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung anpasst, so wie es die skandinavischen Länder schon längst haben.

Als Idealbeispiel schreiben Sie in Ihrem Buch von einer Spar-Kassiererin im Pensionsalter, die einen Tag in der Woche arbeitet, weil sie die Kundenkontakte so schätzt. Was braucht es für mehr dieser positiven Beispiele?

Ich habe mit vielen unserer großteils weiblichen Beschäftigten gesprochen und viele würden gerne, meistens in Teilzeit, weiterarbeiten. Aber es lohnt sich für sie nicht. Menschen, die nach Erreichen des Pensionsantrittsalters weiterarbeiten, werden steuerrechtlich bestraft. Die Lohnsteuer steigt progressiv, die Sozialversicherung bezahlen sie doppelt. Jeder Pensionist, der arbeitet, bezahlt Pensionsversicherungsbeiträge. Das könnte bei entsprechendem politischen Willen sofort geändert werden.