Das Künstlerleben schien für den österreichischen Dirigenten Franz Welser-Möst, 64, seit Jahr und Tag nur noch Freundliches bereitzuhalten: Als Musikdirektor des Cleveland Orchestra, das zu den „Big Five“ Amerikas zählt, logiert er in der Champions League. Die Wiener Philharmoniker haben ihm nie übelgenommen, dass er sich 2014 im Streit mit dem damaligen Direktor Dominique Meyer als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper verabschiedet hat: Sie bestreiten mit ihm Welttourneen und haben ihm drei Neujahrskonzerte anvertraut. Die Salzburger Ära Markus Hinterhäuser hat er als Operndirigent geprägt, herausragend dabei die heute musikhistorische „Salome“ in der Regie von Romeo Castellucci, mit der die Sopranistin Asmik Grigorian 2018 über Nacht zur Weltspitze aufschloss.

An die Staatsoper ist er unter Direktor Bogdan Roscic zurückgekehrt. Wenn er sich 2027 nach 25 Jahren aus Cleveland verabschiedet, wird er in Wien jedes Jahr eine Premiere dirigieren.

Nichts als Erfreulichkeiten also, bis sich im Jahr 2023 plötzlich die Absagen häuften. Im September erfuhr man den Grund: Ein „krebsartiger Tumor“ hatte die Lebensplanung bedrohlich durchkreuzt. Nach drei Operationen und inmitten der herausfordernden Therapien hat der in Oberösterreich geborene Maestro nun die Aktivitäten wieder aufgenommen: Eine Tournee mit dem Cleveland Orchestra führt ihn in diesen Tagen durch Europa. Am 6. und 7. September hält man im Musikverein. Und zuvor steht ein hoch emotionaler Termin an: am 4. September, dem 200. Geburtstag Bruckners, vor der Pfarrkirche in dessen oberösterreichischem Geburtsort Ansfelden.

Zum Stand seines Befindens hat sich Welser-Möst seit Bekanntwerden der Unglücksdiagnose kaum geäußert. News hat ihn unmittelbar vor der Abreise nach Europa in Cleveland erreicht und empfing ermutigende Nachrichten.