Birgit Wittmann: Ein Leben zwischen Gesetzbüchern und menschlichen Schicksalen

Im OÖ ungefiltert Podcast begrüßen wir Dr. Birgit Wittmann, eine bemerkenswerte Notarin aus Linz, die sich als starke Stimme in einem nach wie vor männerdominierten Berufsfeld etabliert hat. Seit 2017 ist sie die erste Notarin in Linz und eine ausgewiesene Expertin für Familienrecht, Erbrecht und Gesellschaftsrecht.

Frau Dr. Wittmann gewährt Ihnen Einblicke in ihren Werdegang, ihre Motivation und die Herausforderungen, die sie auf dem Weg zu ihrer Position gemeistert hat. Sie spricht darüber, was es bedeutet, eine herausragende Notarin zu sein, und betont die Wichtigkeit, sich flexibel und empathisch an die Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten anzupassen.

Ein besonderer Fokus liegt auf ihrer Herangehensweise im Umgang mit der großen Verantwortung, die juristische Themen wie das Erb- oder Familienrecht mit sich bringen. Sie erzählt von emotional bewegenden Fällen, die ihren Berufsalltag prägen, und erläutert, wie sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt.

Frau Dr. Wittmann richtet sich auch direkt an Frauen mit Karriereambitionen im juristischen Bereich und teilt wertvolle Ratschläge sowie persönliche Erfahrungen – insbesondere zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa in der Zeit, als ihre Kinder noch klein waren. Sie hebt die Bedeutung eines unterstützenden Teams hervor und spricht offen über die täglichen Herausforderungen in einem anspruchsvollen Beruf.

Ein weiteres zentrales Thema der Episode ist die Digitalisierung im Notariat. Frau Dr. Wittmann beschreibt, welche Chancen und Hürden damit verbunden sind und wie wichtig es ist, stets am Puls der Zeit zu bleiben. Ihre Arbeit ist geprägt von Vielseitigkeit, Genauigkeit und menschlichem Feingefühl – Eigenschaften, die sie Tag für Tag einbringt.

Diese Episode ist ein inspirierender Einblick in die moderne Notariatswelt – und zeigt, wie juristische Exzellenz, persönliche Stärke und Offenheit für Wandel Hand in Hand gehen können.