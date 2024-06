Am Abend des Gesprächs, erzählt die gebürtige Slowenin Tamara Stajner, 36, tritt wieder die zweite Existenz in Kraft. Ehe die erste – die literarische – in Klagenfurt machtvoll ihr Vorrecht behauptet: Am Abend tritt die in Wien akademisch ausgebildete Bratscherin als Mitglied des Orchesters Wiener Akademie unter Martin Haselböck beim Liszt-Festival in Raiding auf.

Musik und Literatur vereint sie in ihren interdisziplinären Lyrik-Performances: ein unendliches Thema speziell im Österreichischen, wo die Sätze meist ein wenig melodischer ausschwingen als anderswo. Thomas Bernhard wollte Musiker werden, seine Sprechpartituren folgen klassischen Bauprinzipien. Und Elfriede Jelinek ist zertifizierte Organistin. Das Thema setzt die junge slowenisch-österreichische Kollegin sofort in Feuer: Ihre Magisterarbeit galt der Ergründung des Musikalischen in Jelineks Werk! "Ich durfte dafür ein Interview mit ihr machen. Sie war schon in Slowenien meine erste große Faszination mit Wien." Als sie 15 war, sah sie im Fernsehen die Verfilmung der "Klavierspielerin", las daraufhin über längere Zeit nur Jelinek und wollte selbst Schriftstellerin werden.