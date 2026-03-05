WienTourismus stellt zum Frauentag Wiener Chefköchinnen ins Zentrum

Zum internationalen Frauentag am 8. März rückt der WienTourismus drei prägende Stimmen der Wiener Gastronomie ins internationale Rampenlicht. Im Rahmen der Wiener Frauenwoche erscheinen Kurzporträts von Parvin Razavi, Natalie Stebbing und Clara Aue auf Instagram, TikTok, LinkedIn sowie auf den chinesischen Plattformen WeChat und Weibo. Die Videos sollen die Arbeit der drei Chefköchinnen zeigen und zugleich die Wiener Küche als eigenständigen, weltweit bekannten Speisestil inszenieren.

Die Initiative ist Teil des Themenjahres „Vienna Bites“, mit dem der WienTourismus 2026 Kulinarik als zentrales Reisemotiv in den Fokus rückt. Dabei geht es nicht nur um Fine Dining, sondern auch um Beisl-Kultur, regionale Produkte und die Vielfalt der Wiener Genusslandschaft.