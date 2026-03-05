WienTourismus stellt zum Frauentag Wiener Chefköchinnen ins Zentrum

Haubenköchin Parvin Razavi leitet als eine der renommiertesten Gastronominnen der Stadt die Küche im Restaurant „&flora“ im Hotel Gilbert.©Florence Stoiber
Parvin Razavi, Natalie Stebbing und Clara Aue geben in einer Social-Media-Serie Einblicke in ihre Arbeit. Die Aktion ist Teil des Kulinarikjahres „Vienna Bites“ und soll Wiens Gastronomie international sichtbarer machen.
Zum internationalen Frauentag am 8. März rückt der WienTourismus drei prägende Stimmen der Wiener Gastronomie ins internationale Rampenlicht. Im Rahmen der Wiener Frauenwoche erscheinen Kurzporträts von Parvin Razavi, Natalie Stebbing und Clara Aue auf Instagram, TikTok, LinkedIn sowie auf den chinesischen Plattformen WeChat und Weibo. Die Videos sollen die Arbeit der drei Chefköchinnen zeigen und zugleich die Wiener Küche als eigenständigen, weltweit bekannten Speisestil inszenieren.
Die Initiative ist Teil des Themenjahres „Vienna Bites“, mit dem der WienTourismus 2026 Kulinarik als zentrales Reisemotiv in den Fokus rückt. Dabei geht es nicht nur um Fine Dining, sondern auch um Beisl-Kultur, regionale Produkte und die Vielfalt der Wiener Genusslandschaft.
Finanzstadträtin Barbara Novak sieht in der Aktion ein Signal für Sichtbarkeit und Chancengleichheit. Frauen würden die Wiener Gastronomie mit Mut und Kreativität prägen, betont sie. WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner verweist darauf, dass Razavi, Stebbing und Aue exemplarisch für jene kulinarische Exzellenz stünden, mit der Wien international werbe. Zugleich verweist er auf die Kampagne „Vienna Bites“, deren jüngst veröffentlichter Vampirfilm laut WienTourismus bereits mehr als 40 Millionen Views erzielt habe.
Inhaltlich setzt die Serie auf drei unterschiedliche Handschriften. Parvin Razavi, Küchenchefin im Restaurant „&flora“ im Hotel Gilbert, steht für Nachhaltigkeit, Regionalität und Experimentierfreude. Natalie Stebbing, Chef-Patissière im Hotel Sacher, repräsentiert die süße Hochkultur eines der bekanntesten Häuser der Stadt. Clara Aue, Küchenchefin im „Heu & Gabel“ am Meidlinger Markt, verbindet laut Darstellung des WienTourismus Nachhaltigkeit mit konsequenter Produktwahl und ganzheitlicher Verwertung.
Ergänzt wird die Kampagne in der App ivie durch den City Guide „14 Frauen, 14 Orte“, der besondere Plätze in Wien und die Geschichten bemerkenswerter Frauen vorstellt. Damit verbindet der WienTourismus den Frauentag mit seinem Jahresschwerpunkt Kulinarik und mit einer breiteren Erzählung über Frauen, die das Bild der Stadt prägen.
City Guide „14 Frauen, 14 Orte“: www.wien.info/14-frauen