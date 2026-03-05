Die besten Arbeitgeber:innen für Frauen 2026: Diese zehn Unternehmen gelten in Österreich als Vorreiter

Great Place To Work® hat gemeinsam mit dem Magazin WOMAN die Top 10 Best Workplaces for Women™ 2026 in Österreich veröffentlicht. Die Auszeichnung geht an Unternehmen, die laut aktueller Studie bei Themen wie Gehaltstransparenz, Chancengleichheit, Wertschätzung und Verlässlichkeit besonders gut abschneiden.

Im Mittelpunkt der Auswertung steht die Frage, wie Frauen ihren Arbeitsplatz tatsächlich erleben. Laut dem Woman @ Work Report 2026 sehen 86 Prozent der Frauen in den Top-10-Unternehmen ihre Beteiligung am Unternehmenserfolg als angemessen an. In durchschnittlichen österreichischen Betrieben sind es laut Studie nur 29 Prozent. Für Great Place To Work ist das ein deutlicher Hinweis darauf, wie stark faire Entlohnung und transparente Strukturen die Zufriedenheit weiblicher Beschäftigter beeinflussen.

Jörg Spreitzer, Managing Partner von Great Place To Work® Österreich, spricht von Unternehmen, die Maßstäbe für eine moderne Arbeitswelt setzen. Gleichstellung sei dort keine symbolische Maßnahme, sondern das Ergebnis klarer Standards, transparenter Prozesse und einer Führungskultur, die Inklusion aktiv fördert.