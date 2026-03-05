Die besten Arbeitgeber:innen für Frauen 2026: Diese zehn Unternehmen gelten in Österreich als Vorreiter

Great Place To Work und WOMAN zeichnen erneut die besten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für Frauen aus. Im Fokus stehen faire Bezahlung, Karrierechancen und eine Unternehmenskultur, die Gleichstellung im Alltag messbar macht.
Great Place To Work® hat gemeinsam mit dem Magazin WOMAN die Top 10 Best Workplaces for Women™ 2026 in Österreich veröffentlicht. Die Auszeichnung geht an Unternehmen, die laut aktueller Studie bei Themen wie Gehaltstransparenz, Chancengleichheit, Wertschätzung und Verlässlichkeit besonders gut abschneiden.
Im Mittelpunkt der Auswertung steht die Frage, wie Frauen ihren Arbeitsplatz tatsächlich erleben. Laut dem Woman @ Work Report 2026 sehen 86 Prozent der Frauen in den Top-10-Unternehmen ihre Beteiligung am Unternehmenserfolg als angemessen an. In durchschnittlichen österreichischen Betrieben sind es laut Studie nur 29 Prozent. Für Great Place To Work ist das ein deutlicher Hinweis darauf, wie stark faire Entlohnung und transparente Strukturen die Zufriedenheit weiblicher Beschäftigter beeinflussen.
Jörg Spreitzer, Managing Partner von Great Place To Work® Österreich, spricht von Unternehmen, die Maßstäbe für eine moderne Arbeitswelt setzen. Gleichstellung sei dort keine symbolische Maßnahme, sondern das Ergebnis klarer Standards, transparenter Prozesse und einer Führungskultur, die Inklusion aktiv fördert.
Die Top 10 Best Workplaces for Women™ 2026
Brichard Immobilien GmbH
willhaben internet service GmbH & Co KG
ORBIS Austria GmbH
AbbVie GmbH
EHL Immobilien GmbH
RAG Austria AG
Das Naturhotel Chesa Valisa****s
Hilton
wedify GmbH
Canon Austria
Die Statements der ausgezeichneten Unternehmen zeigen, welche Themen in der Praxis besonders wichtig sind: flexible Arbeitsmodelle, Mentoring, klare Karrierewege, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie gezielte Förderung von Frauen in Führungs- und Expertinnenrollen.
So betont etwa Brichard Immobilien, dass individuelle Arbeitsbedingungen für unterschiedliche Lebensrealitäten entscheidend seien. ORBIS Austria verweist auf einen hohen Frauenanteil in Führungsfunktionen. AbbVie Österreich hebt den Fokus auf inklusive Führung hervor, während EHL Immobilien die langjährige Präsenz von Frauen in verantwortungsvollen Positionen als gelebte Realität beschreibt.
Auch RAG Austria, Naturhotel Chesa Valisa, Hilton, wedify und Canon Austria nennen in ihren Stellungnahmen vor allem Chancengleichheit, Respekt, familienfreundliche Modelle und nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten als zentrale Bausteine ihrer Unternehmenskultur.
Mit dem Ranking setzen Great Place To Work und WOMAN erneut ein Signal in der Debatte um Frauenförderung, Equal Pay und moderne Arbeitskultur in Österreich. Die prämierten Unternehmen zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und echte Gleichstellung nicht im Widerspruch stehen, sondern sich gegenseitig stärken.