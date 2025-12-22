News Logo
ABO

Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Scheiben sind bei einem Vitello Tonnato hauchdünn geschnitten
©Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch, APA, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Ob Heiligabend, Weihnachten oder Silvester: Wer noch auf der Suche nach einer Idee für einen raffinierten Starter ins Festmenü ist, könnte über Vitello Tonnato nachdenken. Basis des Klassikers aus Italien ist Kalbfleisch. Es ist zart, feinfaserig, angenehm leicht - und passt sich nahezu jeder Idee an, zählen Kalbsexpertinnen und -experten die Vorzüge auf.

von

Doch die Scheiben sind bei einem Vitello Tonnato nicht nur zart, sondern werden auch hauchdünn geschnitten, begleitet werden sie von einer Thunfischsauce. Wie Sie die besonders cremig bekommen, was Sie alles für das Rezept einkaufen müssen oder wie Sie es zubereiten, erklären die Kalbsexperten Schritt für Schritt.

Für die Thunfischsoße:

Für das Kalbfleisch:

Für das Topping:

Die Kalbsexperten haben noch drei Tipps rund um das Vitello Tonnato:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/dpa-tmn/Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch/Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Raumfahringenieurin ist querschnittsgelähmt
Technik
Erster Mensch im Rollstuhl ins All gereist
Manchmal sind es schon kleine Justierungen, die Geld sparen
Reisen & Freizeit
Flexibel sein: So sinkt der Preis für den Urlaub
Beatrice Egli rollt gerne den roten Teppich aus
News
Beatrice Egli über Familie und Gastgeber-Gen: „Diese Rolle wurde mir in die Wiege gelegt“
++ ARCHIVBILD ++ Beide halfen bei Zubereitung des Weihnachtsessens
Politik
Prinz William kocht mit Sohn George für Obdachlose
++ ARCHIVBILD ++ Schauspielerin feiert Weihnachten mit Freunden
Schlagzeilen
Mariele Millowitsch ist nicht verrückt nach Weihnachten
Wissenschaftliche Untersuchung in Costa Rica
Technik
Auch eine Dosis HPV-Impfstoff schützt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER