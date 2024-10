Wissenschaft: Schädliche Chemikalien in Plastik

Zu seinem Studium kam er per Zufall: „Da sich mein Vater das Bein gebrochen hat, fuhr ich mit Freunden meiner Eltern zum Skifahren, darunter ein Geowissenschaftler.“ Das habe ihn so fasziniert, dass er an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Geologie studierte und sich auf den Umweltbereich v. a. Wasser spezialisierte. Nach Stationen u. a. in Berlin, Bremen und an der Stanford Universität forscht er nun seit 20 Jahren an der Uni Wien