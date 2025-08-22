News Logo
ABO

Wie reagiere ich bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Bei Verdacht auf Missbrauch gibt es Rat in Fachberatungsstellen
©APA, dpa-tmn, Silvia Marks
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Nicht immer sind die Anzeichen, die auf Missbrauch von Kindern hindeuten, ganz klar: Es kann anfangen bei Konzentrationsschwäche und plötzlichen Problemen in der Schule, öfter wiederkehrenden Klagen über Kopf- und Bauchweh bis zu Essstörungen oder sexualisiertem Verhalten. Davon spricht man, wenn es nicht zum Alter der oder des Minderjährigen passt und/oder die Grenzen anderer dadurch verletzt werden.

von

"Jede dieser Auffälligkeiten kann auch andere Ursachen haben. Wichtig ist, dass Erwachsene Veränderungen von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und sie darauf ansprechen", rät das Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch. Dabei sollte man das Kind nicht drängen und keine Fragen stellen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann, etwa "Hat dir die Person wehgetan?".

Besser seien offene Fragen wie: "Was habt ihr zusammen gemacht?" Aber auch da gilt: kein Druck! Denn fühlt sich das Kind bedrängt, könne es passieren, dass es ganz dicht macht oder in eine bestimmte Richtung antwortet. Man dürfe nicht vergessen, dass meist ja schon der Täter oder die Täterin großen Druck aufbaut, dass das Kind nichts erzählen dürfe.

"Erklären Sie, dass es manchmal Geheimnisse gibt, die sich schlecht anfühlen und dass man über solche Geheimnisse sprechen darf", empfehlen die Experten als Gesprächstaktik. Dabei raten sie, dennoch nicht voreingenommen, sondern auch offen für andere Erklärungen für die gemachten Beobachtungen oder merkwürdigen Gefühle zu sein.

Wichtig: "Wenn das Kind über Missbrauch berichtet, fragen Sie nicht nach Details. Denn eine richtige Befragung muss gelernt sein und sollte Fachleuten überlassen werden", erklären die Experten weiter. "Machen Sie sich klar, dass Sie für das Kind da sein und nicht die Täter oder Täterinnen überführen wollen."

Und: "Sagen Sie, dass Sie dem Kind glauben, und loben Sie es für seinen Mut. Machen Sie deutlich, dass Sie an seiner Seite stehen. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie nicht übereilt."

Erfahren Angehörige oder Bekannte, dass ein Kind sexuell missbraucht wurde, oder hegen einen Verdacht, gibt es Rat in Fachberatungsstellen, die zum Thema arbeiten. Die Mitarbeitenden helfen Ihnen auch dabei, zu entscheiden, ob eine sofortige Anzeige bei der Polizei im individuellen Fall sinnvoll ist.

ILLUSTRATION - Veränderungen von Kindern und Jugendlichen können verschiedene Ursachen haben - sexueller Missbrauch ist eine. Erwachsene sollten sie immer ernst nehmen und versuchen, ins Gespräch zu kommen. (zu dpa: «Wie reagiere ich bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch?») Foto: Silvia Marks/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Licht als Kommando zum Singen
Technik
Vögel singen wegen künstlicher Beleuchtung länger
Schauspielerin Millie Bobby Brown will eine große Familie haben
News
Schauspielerin Millie Bobby Brown adoptiert ein Mädchen
Fledermäuse sind komplexe Wesen
Technik
Fledermäuse teilen Beute
Auswirkungen auf Schutzstatus
Technik
Es gibt nun offiziell vier verschiedene Giraffenarten
Bis 2100 möglicherweise ausgestorben
Technik
Pinguine in der Antarktis langfristig bedroht
Schweiß verrät das biologische Alter
Technik
Neuer Sensor soll das biologische Alter mit Schweiß bestimmen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER