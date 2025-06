WIe oft Nachts aufs Klo?

Der Leidensdruck bei Betroffenen ist oft groß, schließlich verwehrt die Blase ihnen eine erholsame Nachtruhe. Nykturie lautet der medizinische Fachbegriff für Harndrang in der Nacht. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Der nächtliche Ausflug ins Badezimmer hat manchmal gar nicht mit einer drückenden Blase zu tun. "Manchmal ist die Schlafqualität schlecht und man steht dann wie zum Zeitvertreib auf und geht zur Toilette", erklärt die Urologin Prof. Daniela Schultz-Lampel.

In vielen anderen Fällen ist ein Druck auf die Blase tatsächlich da. Die möglichen Ursachen sind vielfältig:

Nächtlicher Harndrang kann auf Probleme im Bereich des Herzens zurückzuführen sein, wie der Urologe Zhenghua Guan, sagt.

Etwa auf eine Herzschwäche. Weil das Herz nicht stark genug pumpt, sammelt sich tagsüber Wasser in den Beinen an. Nachts, im Liegen, wird die Flüssigkeit wieder ins Blutgefäßsystem aufgenommen, von den Nieren gefiltert - und macht sich als Urin in der Blase bemerkbar.

"Möglich ist aber auch, dass ein zu spät am Tag eingenommenes Herzmedikament zu nächtlichem Harndrang führt", so Daniela Schultz-Lampel. Dabei geht es vor allem um die Medikamentengruppe der Diuretika, die entwässernd wirken.

Zudem können Wirkstoffe gegen Bluthochdruck - genauer gesagt ACE-Hemmer und AT1-Blocker - für ein häufiges Wasserlassen auch nachts sorgen.

Eine weitere mögliche Ursache: Wenn die Blase eine zu geringe Kapazität hat, spürt man schneller Druck, auch nachts. "Bei Männern kann nächtlicher Harndrang auf eine vergrößerte Prostata hindeuten", sagt Zhenghua Guan. Sie drückt auf die Blase, wodurch schneller der Eindruck entsteht, dass sie voll ist. Bei Frauen kann eine Senkung der Gebärmutter oder des Beckenbodens zu so einer überaktiven Blase führen.

Stress im Alltag, Angst, Aufregung etwa vor einer Prüfung oder unverarbeitete Erlebnisse: Auch psychische Belastungen wie diese können zu einer überaktiven Blase führen, die sich nachts bemerkbar macht.

Eine weitere Ursache kann eine insgesamt zu hohe Urinproduktion, eine sogenannte Polyurie sein. Dahinter kann unter anderem ein schlecht eingestellter oder bisher nicht entdeckter Diabetes stecken.

Ja, es kann so etwas wie ein Trink-Fehlverhalten geben. "Wer tagsüber vergleichsweise wenig und dafür abends nach 18 Uhr zwei Liter trinkt, muss sich nicht wundern, wenn mehrfach nachts die Blase drückt", so Daniela Schultz-Lampel.

Um das eigene Trinkverhalten zu analysieren, kann ein sogenanntes Miktionstagebuch helfen (von "mictio" als lateinischem Begriff für Wasserlassen). Darin notieren Betroffene mindestens zwei Tage lang ihre Trinkmenge und die Häufigkeit ihrer Toilettengänge.

Anhand dieser Notizen lassen sich schnell Auffälligkeiten erkennen - und kleine Veränderungen anstoßen. So rät Urologe Guan: "Man sollte etwa zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen wenig oder nichts trinken."

Bis zu zweimal nachts aufstehen und die Blase entleeren, ist normal, wie Daniela Schultz-Lampel sagt. Wer regelmäßig häufiger als zweimal während der Schlafenszeit zur Toilette muss, sollte die Ursache von einer Ärztin oder einem Arzt abklären lassen. Erste Anlaufstelle ist die Hausarztpraxis. Gut vorbereitet ist, wer zuvor ein Miktionstagebuch geführt hat.

Die Trinkmenge gut über den Tag zu verteilen, ist ein guter Anfang. Und man sollte darauf achten, was genau man am Abend trinkt. "Manche Tees und Softdrinks können harntreibend sein, daher auf solche Getränke abends eher verzichten", sagt Schultz-Lampel. Dazu zählen zum Beispiel Pfefferminz- oder Brennnesseltee sowie Cola aufgrund des darin enthaltenen Koffeins. Auch Bier kann harntreibend wirken.

Was man noch tun kann, hängt von der Ursache für den nächtlichen Harndrang ab. Wer entwässernde Medikamente einnimmt, sollte mit Arzt oder Ärztin besprechen, ob ein für abends verordnetes Präparat früher am Tag eingenommen werden kann.

Und: "Bei Frauen mit einer überaktiven Blase kann ein spezielles Beckenboden-Training helfen", so Urologe Guan. Dabei lernen Betroffene unter Anleitung, Abstände zwischen den Toilettengängen durch Anspannen des Beckenbodens zu verlängern.

"Bei einer überaktiven Blase oder einer vergrößerten Prostata können Medikamente helfen", so Zhenghua Guan. Auch eine Botox-Gabe kann im Fall einer überaktiven Blase wirkungsvoll sein. Dabei injiziert der Arzt oder die Ärztin Botox in die Blasenwand, wodurch sich die Muskulatur dort entspannt. Die Wirkung hält über mehrere Monate, dann muss die Injektion wiederholt werden.

Produziert der Körper nachts zu viel Urin, kann man vor dem Schlafengehen ein Medikament mit dem Wirkstoff Desmopressin einnehmen – das Hormon, das die nächtliche Urinproduktion reguliert. So wird die Urinproduktion reduziert. "Dies bedarf aber einer regelmäßigen Kontrolle der Blutwerte und sollte bei alten und herzkranken Menschen nicht gegeben werden", so Daniela Schultz-Lampel.

Lieber nicht. "Das ist ungesund, da der Blasenmuskel dadurch mit der Zeit seine Dehnbarkeit verliert", warnt Zhenghua Guan. Die Folge: Die Blase kann sich nicht mehr zusammenziehen und ganz entleeren – das kann schmerzhafte Folgen haben.