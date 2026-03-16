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Wie gehe ich konstruktiv mit meiner Eifersucht um?

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Eifersucht hat manchmal auf ihre nützlichen Seiten
©APA, dpa, gms, Zacharie Scheurer
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Ist Eifersucht ein Beziehungskiller? Zumindest kann sie zu einem werden. Aber: Sie kann auch helfen, die Beziehung zu verbessern.

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Eifersucht kann nämlich als Warnsignal für Beziehungsprobleme dienen. Ein Beispiel: Ein Paar geht gemeinsam auf eine Party. Dort beginnt der Mann, mit einer fremden Frau zu flirten - was seiner Partnerin auffällt. Es entsteht Eifersucht. "In einem solchen Fall kann Eifersucht ein Warnsignal sein, dass in der Beziehung etwas nicht in Ordnung ist", sagt der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger.

Das Paar kann die Situation zum Anlass nehmen, über die Situation zu sprechen - vielleicht auch zu formulieren, was gerade fehlt - und so die Beziehung verbessern. "Insofern hat die milde Variante der Eifersucht durchaus eine positive Seite", sagt Krüger.

Im Zuge so eines Gesprächs kann man sich auch auf die Suche nach den tiefergehenden Gründen für die Eifersucht machen. Sie können vielfältig sein, Beispiele sind:

- Vernachlässigung in der Kindheit

- Geringes Selbstwertgefühl

- Abhängigkeit von der Partnerin/dem Partner

- Keine eigenen Lebensprojekte

Diese Tipps können dabei helfen, die Eifersucht zu überwinden:

- Konkrete Eifersuchtssituation genau analysieren: Was genau hat in mir die Eifersucht ausgelöst?

- Offen mit Partner oder Partnerin kommunizieren

- An Selbstwert arbeiten - zum Beispiel mit einem Journal, in dem man abends aufschreibt, was am Tag gut gelungen ist

- Eigene Freundschaften pflegen, um unabhängiger zu werden

- Eigene Interessen suchen und Lebensprojekte umsetzen

Diese Tipps beziehen sich auf reguläre Eifersuchtsformen - es gibt allerdings auch wahnhafte Formen. Sie liegt vor, wenn einer den anderen kontrolliert, Angst um die Partnerschaft hat und nicht mehr souverän an einer Verbesserung der Beziehung arbeiten kann.

"Bei wahnhafter Eifersucht kann man auf Beziehungsebene wenig tun", sagt Waltraud Berle, Life-Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Da sei die Wirklichkeit des Partners oder der Partnerin derart verzerrt, dass dem Problem allenfalls mit einer psychotherapeutischen Behandlung beizukommen ist.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Westend61/Vitta Gallery

ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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