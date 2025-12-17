Weitere Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfungen im Jänner

Von den Vakzinen gegen Gürtelrose wurden bisher 170.000 Dosen ausgeliefert und rund 84.000 laut e-Impfpass verabreicht, betonte das Ministerium in einer Aussendung. Bei den Pneumokokken-Dosen sind 175.000 ausgeliefert und rund 106.000 verimpft. "Jede und jeder, der eine Impfung möchte, bekommt auch eine. Dafür haben wir das Impfprogramm bis 2028 kostenlos gemacht, das laufend erweitert wird", versicherte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Die Zahl der verabreichten Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfungen ist nun auch im öffentlichen Impfdashboard unter www.impfdaten.at zu sehen - zusätzlich wie bisher die Influenza- und Covid-19-Impfungen. In dieser Saison wurden rund 1,5 Millionen Influenza-Impfdosen gratis zur Verfügung gestellt. Mit Stichtag 16. Dezember wurden mehr als 1,04 Millionen Dosen verabreicht. Bei den ebenfalls kostenlosen Corona-Auffrischungsimpfungen sind diese Saison rund 360.000 Dosen in den e-Impfpass eingetragen worden.