Walnüsse mit weißem Film besser aussortieren

Wer gerne Walnüsse isst, sollte die Früchte vorher auf Schimmel und ranzigen Geruch überprüfen. Schimmelige Nüsse enthalten den Stoff Aflatoxin. Das Schimmelpilzgift ist hitzestabil und findet sich daher auch in gerösteten Nüssen. Aflatoxin gilt in hohen Dosen als krebserregend.
Aussortieren sollten Konsumenten Nüsse auch, wenn der Kern in der Schale wackelt oder mit einem weißem Film oder Fäden überzogen ist. Walnüsse haben viele Kalorien - sind aber keine Dickmacher, solange man nicht mehr als eine Handvoll am Tag davon isst. Sie enthalten besonders viel Alpha-Linolensäure, eine Omega-3-Fettsäure. Sie soll für ein gesundes Herz sorgen sowie Entzündungen hemmen.
