News Logo
ABO

Vorsicht vor K.-o.-Tropfen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Nehmen Sie keine offenen Getränke von Unbekannten an
©APA, dpa-tmn, Christian Thiele
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
K.-o.-Tropfen sind geruchlos, geschmacklos und wirken oft innerhalb weniger Minuten - die flüssigen Drogen werden unbemerkt in Getränke gemischt und können zu Bewusstlosigkeit und Gedächtnisverlust führen. Besonders in Clubs, Bars oder auf Festivals besteht die Gefahr, Opfer zu werden. Doch mit einigen einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko deutlich verringern.

von

Die Expertinnen und Experten raten:

Wer trotz aller Vorsichtsmaßnahmen den Verdacht hat, Opfer von K.-o.-Tropfen geworden zu sein, sollte sich zudem an die Polizei wenden. Wichtig zu wissen: Die Drogen sind im Körper nur wenige Stunden nach Einnahme nachweisbar. Doch selbst wenn der Nachweis nicht mehr erbracht werden kann, können Betroffene Anzeige erstatten.

ILLUSTRATION - Ausgelassen feiern, und dann das: nach einem Schluck aus dem Glas plötzliche Bewusstlosigkeit. Dann können K.-o.-Tropfen im Spiel sein. (zu dpa: «Sicher vor K.-o.-Tropfen: Tipps für Partygänger») Foto: Christian Thiele/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten
Gesundheit
Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood
++ ARCHIVBILD ++ Manche Campingplätze erlauben Hunde nur in der Nebensaison
Reisen & Freizeit
Worauf man beim Camping mit Hund achten sollte
++ ARCHIVBILD ++ Flugangst nennt man im Fachjargon Aviophobie
Reisen & Freizeit
Lust auf Urlaub, aber Angst vorm Fliegen?
Lovell war Kopf der Crew des Fluges von Apollo 13
Technik
Apollo-13-Kommandant Jim Lovell im Alter von 97 Jahren gestorben
Wirtschaft warnt vor Verbot, EU-Kommission setzt auf Minimieren
Politik
Anhaltende Diskussion um Umgang mit PFAS in der EU
Perito-Moreno-Gletscher wird ständig kleiner
Technik
Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien zieht sich zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER