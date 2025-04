Wie gefährlich ist (versteckter) Zucker?

Was harmlos und gesund klingt, kann dennoch Zucker enthalten: Mit immer neuen Tricks und unverdächtigen Begriffen versucht die Industrie, potenzielle Dick- und Krankmacher zu verstecken.

Zucker überall

Das dicke Marmeladebrot beim Frühstück, der Eisbecher am Nachmittag, das Stück Torte am Abend, der Schokoriegel vor dem Fernseher – es ist uns durchaus bewusst, dass wir manchmal (oder mehr als manchmal) zuckerhaltige Lebensmittel genießen. Doch es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, die den Zuckerkonsum erhöhen. Zucker ist heute in einer Vielzahl von Nahrungsprodukten enthalten, die wir in Supermärkten kaufen oder im Restaurant bestellen. Besser gesagt: Darin versteckt – und das ist das Problem, denn wir sind uns nicht bewusst, wie viel Zucker wir konsumieren.

Die Mehrheit der industriell verarbeiteten Lebensmittel enthält Zucker, denn dieser ist mehrfach nützlich: Als Geschmacksträger sorgt diese Form von Kohlenhydraten für das gewisse Extra; außerdem macht Zucker Speisen haltbarer und sorgt für gute Verarbeitungsmöglichkeiten. Zucker versüßt der Nahrungsmittelindustrie das Geschäft.

Gut versteckt

Versteckter Zucker sei ein Problem, weil die Idee entstehen kann, dass man etwa mit Maissirup, Reissirup, Traubenfruchtsüße, Dextrose, Maltose, Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft gesünder süßt, bestätigt Friedrich Hoppichler. „Dabei verstecken sich hinter all diesen Begriffen, so wie im Haushaltszucker, die beiden Zuckerarten Glucose und Fructose.“ In der Regel sei es deshalb besser, direkt in der Nährwerttabelle zu kontrollieren, wie viel Zucker tatsächlich enthalten ist. „Und in Babynahrung sollte überhaupt kein Zucker zugesetzt werden.“

Trockenobst, Müsli, Grillsaucen, Joghurt, Brotaufstriche, Salatdressings, Gemüseprodukte wie eingelegte Gurken oder Rotkraut, Brot und Gebäck, Tiefkühlkost von Pizza bis Pommes, ja sogar in Babykeksen – in vielen dieser Produkte ist Zucker dabei, oftmals in erstaunlich hohen Anteilen. Vor einigen Jahren wurde ein deutscher Babykosthersteller sogar mit einem Preis für dreiste Werbelügen bedacht, weil er seinen Kinderkeks als „babygerecht“ bezeichnete, obwohl dieser zu rund 25 Prozent aus Zucker bestand.

Kein Einzelfall: Wer die Zutaten von Babynahrung studiert, stößt in vielen Fällen auf Zucker – oft an zweiter Stelle. Es kann dementsprechend frustrierend sein, im Supermarkt nach zuckerfreien Produkten zu suchen: Diese sind oftmals in der Unterzahl und selbst die „zuckerreduzierten“ Angebote helfen nicht, denn sie besagen nur eine Reduzierung gegenüber einem Vergleichsprodukt. Wer etwa Müsli mit (angeblich) „weniger Zucker“ und normale Cornflakes vergleicht, durchschaut die Marketingtricks der Hersteller. Auch der übermäßige Konsum „gesunder“ Fruchtsäfte ist nicht unbedingt gesund.

Viele davon enthalten mehr Zucker als Cola-Getränke oder Energydrinks; durch das Pürieren der Früchte gehen Ballaststoffe verloren, der Zucker gelangt rasch ins Blut. Milchprodukte sind zwar weniger süß geworden, enthalten im Schnitt aber noch immer mehr als elf Gramm Zucker pro 100 Gramm bzw. 100 Milliliter. Weil Milchprodukte in größeren Mengen konsumiert werden, steigt der Zuckerkonsum über empfohlene Werte, warnt die Initiative Sipcan, die Menschen an weniger Süße gewöhnen will.