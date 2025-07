Verfahren gegen Anbieter von Bärenwurst eingestellt

Laut der Entscheidung sei der Vertrieb seiner Bärensalami, die legal und in Übereinstimmung mit sämtlichen EU-Vorschriften in Slowenien produziert werde, zu jeder Zeit rechtlich einwandfrei gewesen, so Fenz. Die Würste, die 64 Euro pro Kilogramm kosten, enthalten neben Schweinespeck auch Bärenfleisch aus kontrollierter legaler Jagd in Slowenien und sind seit 2020 im Sortiment des Onlineshops.

Der Unternehmer hatte zuvor Verständnis dafür geäußert, "dass das Thema Bärenfleisch bei vielen Menschen starke emotionale Reaktionen auslöst", der Vorwurf, dass das Angebot den Abschuss bedrohter Arten fördere, entbehrte aus seiner Sicht jedoch jeder Grundlage. Die Tierschützer hatten Anzeige erstattet mit dem Argument, dass nicht nur das Töten, sondern auch der Handel mit streng geschützten Tierarten laut Kärntner Naturschutzgesetz verboten sei.