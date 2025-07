Kampf der Sommerhitze: Boku-Forschungsteam analysiert Kühlstrategien

Die zunehmende Hitzebelastung in den Sommermonaten stellt Städte weltweit vor große Herausforderungen, auch Wien ist davon stark betroffen. Ein Forschungsteam der Universität für Bodenkultur (Boku) untersuchte im Rahmen eines Projekts die Auswirkungen längerer Hitzewellen im Großraum Wien und analysierte Maßnahmen zur Abkühlung, wie es am Montag in einer Aussendung der Boku hieß. Das Fazit: Die Gegenmaßnahmen dürften nicht ausreichen.

von APA