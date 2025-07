Fahrplan für steirischen Beirat für Gewaltprävention

Der Beirat wurde nach dem tödlichen Amoklauf am 10. Juni in einer Grazer Schule ins Leben gerufen und soll sich nicht nur mit Maßnahmen für den betroffenen Schulstandort beschäftigen, sondern Schlussfolgerungen für sämtliche Bildungseinrichtungen finden. "Es ist ein breites Spektrum, das es abzudecken gilt", sagte Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) am Montag bei einem Medienstatement nach der ersten Sitzung des Beirats. "In fünf Clustergruppen sollen mit Experten aus den jeweiligen Bereichen Maßnahmen vorgelegt werden. Danach folgen die politischen Entscheidungen." Er betonte, dass es um keine "Effekthascherei" gehe. Auch die Klubobleute der Opposition im Landtag seien mit an Bord.

Die fünf Cluster lauten im Detail: FPÖ-Klubobmann Marco Triller wird den Cluster für "Infrastruktur und Sicherheit" leiten. In ihm werden bauliche Sicherheitsmaßnahmen und Notfallsysteme besprochen - so sei etwa ein Notfallknopf unter den Lehrertischen denkbar. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner wird den Cluster "Unterstützungssysteme für Bildungseinrichtungen" führen. Damit sollen beispielsweise psychologische Angebote und Sozialarbeit ausgebaut werden. Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) übernimmt den Cluster "Elternbildung, Lebensumfeld-Familie", der sich mit Unterstützung für Familien beschäftigen wird. "Einen Elternbildungspass wird es wohl brauchen", kündigte Khom an.

Landesrat Hermann wird den Cluster für "Prävention und außerschulische Jugendarbeit" leiten, mit dem vor allem schon bestehende Angebote noch besser bekannt gemacht werden sollen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) wird für den Cluster "Sicherheit im digitalen Raum" zuständig sein, der sich mit Cybermobbing, Internetsucht und Medienkompetenz beschäftigen wird. Pro Cluster sollen maximal zehn Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen einbringen. Vorgeschlagen werden die Clustermitglieder von den jeweiligen Leitungen, aber auch von den Landtagsklubs. "Es wird keine Sommerpause geben", so Hermann. Ab Mitte August werden die Cluster zum ersten Mal zusammenfinden.