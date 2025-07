Klima-Glossar: Mikro-ÖV

Die berühmte "letzte Meile" von der Haustüre bis zur nächsten Haltestelle galt lange als unüberwindbares Hindernis, klimaneutrale Mobilität am Land zu etablieren. Eine Lösung kann hier Mikro-Öffentlicher-Verkehr (kurz Mikro-ÖV) bieten: kleinräumige, flexible und am Bedarf der Fahrgäste ausgerichtete Angebote in abgelegenen oder dünn besiedelten Gegenden. Denn am Land verfügen 70 Prozent der Bevölkerung Österreichs lediglich über einen Basis-Zugang zum Öffentlichen Verkehr.

von APA