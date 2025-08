Streit zwischen Rom und London wegen Pasta "Cacio e Pepe"

Die römische Sektion des Gastronomenverbands Fiepet Confesercenti reagierte empört. Sie wandte sich sowohl an die BBC als auch an die britische Botschaft in Rom, um ihrer Verärgerung Ausdruck zu verleihen.

"Mit großem Erstaunen mussten wir feststellen, dass auf der Website der BBC - dem größten öffentlich-rechtlichen Sender Großbritanniens - im Bereich 'GoodFood' ein Rezept der 'Cacio e Pepe'-Pasta veröffentlicht wurde, die unseren kulinarischen Traditionen völlig widerspricht. Dieses ikonische Gericht der römischen Küche ist seit Jahren ein Aushängeschild der italienischen Gastronomie und wird mittlerweile auch außerhalb Italiens vielfach nachgekocht", erklärte Verbandspräsident Claudio Pica gegenüber der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Mittwochausgabe).

"Leider müssen wir die angesehene BBC korrigieren: Das ursprüngliche und authentische Rezept der "Cacio e Pepe" enthält weder Parmesan noch Butter. Das Gericht besteht nicht aus vier, sondern drei Zutaten: Pasta, Pfeffer und Pecorino-Käse. Dazu kommt noch ein Video, das die Zubereitung Schritt für Schritt erklärt und das Gericht in dieser falschen Form zeigt", beschwerte sich Pica. Natürlich gebe es kreative Varianten durch Spitzenköche, räumt Pica ein. Doch das sei Sache von Profis.

"Die römische Küche zählt zu den Spitzenleistungen der italienischen Lebensmittelkultur. Gerichte wie 'Cacio e Pepe', oder Carbonara sind kulinarische Aushängeschilder der Stadt Rom, die weltweit bekannt sind. Umso wichtiger ist es, diese kulinarischen Traditionen zu schützen und korrekt zu vermitteln".