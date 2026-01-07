News Logo
Sonniger Tag in den Bergen? UV-Schutz nicht vergessen

Gesundheit
©APA, dpa, gms, Benjamin Nolte
Ein Sonnenbrand mitten im Winter? Wer sich an sonnigen Tagen in den Bergen aufhält, muss damit rechnen - und schützt sich besser davor: mit Sonnencreme und Sonnenbrille.

"Viele unterschätzen die UV-Strahlung beim Rodeln, Skifahren oder beim Sonnenbad auf der Hütte", warnt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). Denn mit zunehmender Höhe nimmt auch die UV-Strahlung zu. Dazu kommt, dass frischer Schnee bis zu 90 Prozent der schädlichen Strahlen reflektiert.

So können sie auf unsere Haut treffen und nicht nur Sonnenbrände erzeugen, sondern auch auf unser Hautkrebsrisiko einzahlen. Auch die Augen können unter UV-Strahlung leiden, wenn wir sie nicht richtig schützen. Es drohen unangenehme Entzündungen von Hornhaut oder Bindehaut.

Mit diesen Tipps des BfS sind Bergfreundinnen und -freunde gut vor der Sonne geschützt:

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Benjamin Nolte/Benjamin Nolte

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

