News Logo
ABO

So sweet! Nikolaus-Mützen aus Marzipan selbst backen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
©StockFood Studios, GU, Claudia Timmann, APA, dpa, gms
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Sie leuchten knallrot, tragen weiße Zuckerperlen als Bommeln und stehen durch ihre dreidimensionale Form wie eine Eins: Rezeptentwicklerin Christiane Kührt hat putzige Nikolaus-Mützen aus Marzipan für "Die coolsten Christmas Cookies für Teens" (Gräfe und Unzer) entworfen. Dabei könnten die Leckereien fürs Nikolaus-Säckchen wahlweise auch als Weihnachtmann-Mützen durchgehen.

von

Die Hauptaufgabe ist das Modellieren der Marzipanmasse und das Dekorieren mit Zuckerguss, Zuckerperlen und Kokoskraspeln. Doch da gibt es einen Trick: "Damit die Raspeln als Schnee am Mützenrand und die Perle als Bommel auf der Spitze halten, darf der Zuckerguss noch nicht ganz trocken sein - denn dann wirkt er wie ein Kleber", erklärt Backbuchautorin Christiane Kührt.

Ihre Mengenangaben sind auf 9 Mützchen ausgelegt. "Man kann sie aber auch kleiner machen, dann werden es mehr", so die Backexpertin. Allerdings müsse man da aufpassen. Es besteht die Gefahr, dass sie im Ofen schnell hellbraun werden. "Ohnehin sollten die Nikolaus-Mützen nur bei 160 Grad gebacken werden. Bei 180 bis 200 Grad wird der Zucker zu schnell dunkel", erklärt Kührt.

Ein besonderer Touch bringt das Rosenwasser in das Mützen-Backwerk. "In gut sortierten Supermärkten gibt es das in der Backzutaten-Abteilung. Wenn nicht, wird man in der Apotheke fündig", lautet Kührts Tipp. Wer das Rosenwasser-Aroma nicht mag, könne es alternativ durch 2 Tropfen Bittermandelaroma ersetzen, rät die Expertin. Neugierig? Dann ran an die Mützen!

Für den Teig:

Für die Deko:

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/StockFood Studios/GU/Claudia Timmann

Foto: Claudia Timmann/StockFood Studios/GU/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hier finden sich viele rezepte zum ThemA
Gesundheit
Bauchgefühl: Was Psyche und Darm verbindet
Sie wollen das Smartphone-Display selbst austauschen können?
Technik
Zerlegungstiefe: Der Schlüssel zur einfachen Handy-Reparatur
Der Startenor starb 2007
News
Kritik an Eislaufbahn rund um Pavarotti-Statue in Pesaro
Klimabündnis unterstützt Anliegen in der Region Rio Negro
Politik
Der Kampf der Indigenen Brasiliens endet nicht mit der COP30
++ ARCHIVBILD ++ Ehe ist in schwieriger Phase
News
Bushido und Frau leben nicht mehr zusammen
Die Pause bei der Arbeit sollten Beschäftigte bewusst gestalten
Gesundheit
Bildschirmarbeit: Was Rücken, Augen und Kopf guttut
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER