So stellen Sie Ihr Fahrrad rückenfreundlich ein

Es gibt viele Gründe, Rad zu fahren: Es macht unabhängig von Bus und Bahn, ist umweltfreundlicher als das Auto und bietet Bewegung an der frischen Luft, ist also gesund. Sollten Sie nach dem Radeln des Öfteren Schmerzen im Rücken, in den Knien, Schultern oder Handgelenken haben, ist Ihnen die Freude am Radfahren aber vermutlich vergangen. Unter Umständen liegt das nur an der falschen Einstellung von Sattel und Lenker. Einige Tipps, wie man das Rad optimal einstellt.

von APA