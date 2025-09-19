So schützen sich Reisende vor der Höhenkrankheit

"Bereits ab etwa 2.500 Metern nimmt das Risiko für die Höhenkrankheit deutlich zu", erklärt Prof. Dr. med. Tomas Jelinek. Zu den typischen Symptomen der sogenannten akuten Bergkrankheit zählen Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und Schwindel.

Je nach Region ist die Betroffenenzahl hoch: In nepalesischen Hochgebirgsregionen entwickeln bis zu 21 Prozent der Reisenden Symptome, am Kilimandscharo sind es laut Studien sogar 45 bis 75 Prozent.

"Höhenkrankheit ist ein ernstzunehmendes, aber vermeidbares Problem", so Jelinek. Ursache der Beschwerden ist der abnehmende Sauerstoffgehalt der Luft – auf 5.000 Metern liegt er nur noch bei der Hälfte des Meeresspiegelwertes. "Prävention ist die wirksamste Maßnahme gegen Höhenkrankheit", so Jelinek. Er rät zu einer sorgfältigen Reiseplanung mit sogenannten Höhentaktiken:

Stichwort Beschwerden: Ab wann muss man handeln? Bei einem Aufstieg in größere Höhen zeigt sich eine normale Anpassungsreaktion in verstärkter Atemtätigkeit und erhöhtem Pulsschlag - diese Symptome haben keinen Krankheitswert.

Wichtige auf eine beginnende akute Höhenkrankheit hinweisende Signale sind aber den Experten zufolge Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Schwindel und Schlafstörungen.

Wer erste Anzeichen wie Kopfschmerzen oder Schwindel bemerkt, in der Regel 6 bis 12 Stunden nach raschem Aufstieg in Höhen über 2.000 Meter, sollte keinesfalls weiter aufsteigen. Meist verschwänden die Symptome dann innerhalb von 1 bis 3 Tagen wieder.

Sollte sich der Zustand des Betroffenen nicht verbessern oder gar verschlechtern, muss sofort abgestiegen werden. In der Regel legten sich die Symptome nach dem Abstieg von 500 bis 1.000 Höhenmetern.

Bei schweren Anpassungsstörungen ist – wenn möglich – unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, so Experten. Ein umgehender Transport in niedrigere Lagen ist dann unumgänglich. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Hirn- oder Lungenödem kommen, also Lebensgefahr drohen.

Die Experten weisen außerdem darauf hin, dass auch Medikamente bei der Prophylaxe gegen die akute Höhenkrankheit helfen können, etwa Azetazolamid oder Dexamethason, beide sind verschreibungspflichtig.