News Logo
ABO

Ski-Bindungen müssen den richtigen Auslösewert haben

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Bindungs-Einstellung muss zum Fahrer und dessen Fahrstil passen
©Benjamin Noltexs, APA, dpa, gms, Benjamin Nolte
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Bei Ski-Bindungen ist der Auslösewert eine wichtige Kenngröße. Sehr sportliche Ski werden mit Bindungen mit größeren Auslösewerten kombiniert. Der sogenannte Z-Wert kann hier laut Experten bei zwölf und höher liegen. Für Allrounder-Ski reichten geringere Werte, weil ihre Fahrer meist eine geringere Fahrtwucht entwickelten.

von

Je höher der Z-Wert ist, desto mehr Kraft ist nötig, damit die Bindung bei Stürzen auslöst. Das Auslösen der Bindung soll Verletzungen vermeiden. Doch der Z-Wert hängt nicht nur von den Fahrgeschwindigkeiten ab. Körpergewicht, Fahrkönnen, Schuhsohlenlänge und Alter sind weitere Faktoren. So nimmt etwa die Knochenstabilität und die Muskelkraft mit zunehmenden Alter ab. Das Einstellen und Prüfen von Bindungen sollte stets von Fachleuten übernommen werden, raten die Experten.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Benjamin Noltexs/Benjamin Nolte

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
1962 erhielten Watson und Kollegen den Nobelpreis für Medizin
Technik
US-Genforscher Watson gestorben
Aus einem Extrakt der Stevia-Pflanze entstehen Steviolglycoside
Gesundheit
Was in Süßstoffen und Zuckern steckt
Jiaozi werden mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllt
Gesundheit
Zart gefaltet, reich gefüllt: So gelingen chinesische Jiaozi
++ ARCHIVBILD ++ Von der Bucht auf den Teller: Linnea Sjögren verarbeitet frische Algen
Gesundheit
Geschmack aus dem Fjord an Schwedens Küste
Alle italienischen Teigtaschen nur Ravioli zu nennen, wäre viel zu einfach
Gesundheit
Kulinarische Kunstwerke: Eine ganze Welt in Teigtaschen
++ ARCHIVBILD ++ Die bunten Holzhäuser am Hafen sind das Wahrzeichen von Smögen
Reisen & Freizeit
Geschmack aus dem Fjord: Bluefood-Tour an Schwedens Küste
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER