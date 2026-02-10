Sicherer Pistenspaß: Skihelme-Test mit erfreulichem Ergebnis

Getestet wurden drei Helme mit und neun ohne Visier, die Preise lagen zwischen 100 und 330 Euro. Beim Sicherheitsaspekt ging es um die Frage, wie gut der Helm einen Aufprall abdämpft und wie zuverlässig er vor spitzen Gegenständen wie Skistöcken schützt. In beiden Punkten konnten alle getesteten Produkte überzeugen. Insgesamt erhielten neun Modelle die Gesamtnote "gut", drei wurden als "durchschnittlich" bewertet. Der Testsieger zeichnete sich zudem durch geringes Gewicht aus. Bei zwei der drei getesteten Visierhelme beschlug das Visier schneller als es sollte, was zu Abwertungen führte. Ein Helm verwandelte den Fahrtwind in ein unangenehmes Pfeifen, was ebenfalls zu einer Abwertung führte, weil das Übertönen von Umgebungsgeräuschen auf der Piste gefährlich sein kann.

Beim Kauf eines Helms solle man auf die richtige Größe achten: Der Kopfumfang wird knapp über den Augenbrauen gemessen, die Helmgrößen entsprechen den Zentimeterangaben. Der Helm sollte fest sitzen, ohne zu drücken, und sich auch bei offenem Kinnriemen beim Kopfschütteln nicht bewegen. Bei Visierhelmen sollte die Feuchtigkeit auf der Innenseite nur abgeschüttelt oder weggeblasen werden, um die Anti-Fog-Beschichtung nicht zu beschädigen. Nach drei bis acht Jahren bzw. nach einem Sturz ist es ratsam, den Helm durch einen neuen zu ersetzen.

(S E R V I C E - Test zum Download unter: https://go.apa.at/hLFK3MoO)