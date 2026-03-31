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Sex in der Schwangerschaft: Was muss man da wissen?

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Eine Schwangerschaft verändert das Sexleben
©Katsiaryna Andreyeshchava, APA, dpa-tmn
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Dürfen wir jetzt noch Sex haben? Diese Frage treibt viele Paare um, wenn da ein Bauch wächst und ein Baby zu spüren ist. Die Antwort der Gynäkologin Carmina Mehlhart lautet: "Grundsätzlich ist Sex während der Schwangerschaft gut." Zumindest dann, wenn sich Lust auf Intimität regt und medizinisch nichts dagegen spricht.

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Entscheidend ist, ob eine sogenannte Risikoschwangerschaft vorliegt. In einigen Fällen sollten Frauen unbedingt Rücksprache mit ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin halten, zum Beispiel bei

- Blutungen

- einer Gebärmutterhalsverkürzung

- einer Fehllage der Plazenta (Plazenta praevia)

In solchen Fällen kann es notwendig sein, auf Geschlechtsverkehr zu verzichten.

Liegen keine Komplikationen vor, müssen Paare sich hingegen keine Sorgen machen. "Das Kind ist gut geschützt, da kann nichts passieren", so die Expertin. Weder Penis noch Orgasmus können dem Baby schaden.

Im Gegenteil: Nähe und Zuneigung sind auch in dieser Phase etwas Positives und tun einfach gut. "Es wird Oxytocin ausgeschüttet - das Bindungshormon."

Interessant zu wissen: Gegen Ende der Schwangerschaft kann Sex unter Umständen sogar eine unterstützende Rolle spielen, um die Geburt vorzubereiten.

"Im Ejakulat, also den Spermien, sind geringe Mengen an Prostaglandinen enthalten", sagt Mehlhart. Diese hormonähnlichen Botenstoffe könnten dazu beitragen, dass der Muttermund weicher wird. In diesem Sinne wird Sex manchmal auch als "natürliche Einleitungsmethode" bezeichnet.

Wie groß das Bedürfnis nach Sex ist, ist allerdings sehr individuell. "Bei manchen Frauen ist die Libido in der Schwangerschaft sogar erhöht, weil das kleine Becken stärker durchblutet ist", erklärt Mehlhart. Andere verspüren dagegen weniger Lust, etwa aufgrund von Übelkeit, Müdigkeit, körperlichen Veränderungen oder Unsicherheiten. All das ist normal.

Was immer hilft, ist eine gute Kommunikation. Auch, weil mit wachsendem Bauch manche eingespielte Routine im Bett schlicht nicht mehr möglich ist. Positionen, die wenig Druck auf den Bauch ausüben, sind beispielsweise die Löffelchen- oder die Reiterstellung.

Das Wichtigste ist aber: Druck und Stress rausnehmen. Sexualität verändert sich in der Schwangerschaft, körperlich sowie emotional. Manche Paare müssen sich neu orientieren. Und vielleicht, so Mehlhart, liegt gerade darin eine Chance: "Es ist etwas Besonderes, sich bewusst zu machen, dass aus Intimität und Zuneigung neues Leben entsteht."

WEINHEIM - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Katsiaryna Andreyeshchava

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