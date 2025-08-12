Rezept für gegrilltes Eis

Wem das am Grilltag zu viel Stress ist, der kann das Grilleis super vorbereiten. "Ich backe den Mürbeteig, fülle ihn mit Früchten und Eis und friere diese Schalen einfach ein. Vor dem Grillen kommt nur noch das Baiser drauf und ab auf den Grill", erklärt Moschen auf "mannbackt.de" seine Version für schlaue Grillermeister.

Zusätzlich weist der Blogger aus Tirol darauf hin: bitte nichts an den Zutaten reduzieren oder gar weglassen! "Wer an Zucker oder Eiern spart, braucht sich über Misserfolge nicht wundern. Denn der karamellisierende Zucker ist gerüstbildend wie bei einer Crème brûlée und das Ei sorgt für Bindung."

Und so geht's:

Für den Mürbeteig:

Für Baiser und die Eisfüllung: