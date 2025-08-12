News Logo
Rezept für gegrilltes Eis

Gesundheit
Der Kern ist noch fest, das Baiser außen knackig und innen cremig
©APA, dpa-tmn, Volker Elm
Ein feiner Mürbteig, Früchte, eine Kugel Eis und darüber ein herrlich cremiges Baiser. Das Ganze auf den Grill - nach ein paar Minuten ist das Eis perfekt angeschmolzen, innen aber noch fest genug. "Gerade vom Holzkohlegrill, aber auch vom Gasgrill ein echter Genuss", verspricht Food-Blogger Marian Moschen aus Zirl nahe Innsbruck.

Wem das am Grilltag zu viel Stress ist, der kann das Grilleis super vorbereiten. "Ich backe den Mürbeteig, fülle ihn mit Früchten und Eis und friere diese Schalen einfach ein. Vor dem Grillen kommt nur noch das Baiser drauf und ab auf den Grill", erklärt Moschen auf "mannbackt.de" seine Version für schlaue Grillermeister.

Zusätzlich weist der Blogger aus Tirol darauf hin: bitte nichts an den Zutaten reduzieren oder gar weglassen! "Wer an Zucker oder Eiern spart, braucht sich über Misserfolge nicht wundern. Denn der karamellisierende Zucker ist gerüstbildend wie bei einer Crème brûlée und das Ei sorgt für Bindung."

Und so geht's:

Für den Mürbeteig:

Für Baiser und die Eisfüllung:

