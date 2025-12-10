Rekord an Schwangerschaften durch Kinderwunschbehandlung

Bei 72,1 Prozent der Anwendungen wurde eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) und bei 17,0 Prozent eine In-vitro-Fertilisation (IVF) durchgeführt. 10,8 Prozent der Anwendungen waren Inseminationen, geht aus der IVF-Statistik 2024 der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hervor. Die Altersverteilung der behandelten Frauen blieb im Vergleich zu 2023 konstant - 44,4 Prozent waren unter dem vollendeten 34. Lebensjahr, 37,5 Prozent im Alter von 35 bis 39 Jahren und 18,1 Prozent ab dem 40. Lebensjahr.

"Die Geburtenzahlen sinken drastisch, der Kinderwunsch rückt nach hinten und damit steigt der Bedarf an Unterstützung", erläuterte Reproduktionsmediziner Obruca, Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien. Die Mehrlingsrate von 4,2 Prozent im Vorjahr sei ein Rekordtief. Darunter waren zudem nur zwei Drillingsgeburten, der Rest Zwillinge. Das sei ein Zeichen, dass die moderne Kinderwunsch-Medizin mit Präzision arbeitet und das Klischee von zwangsläufigen Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaften widerlegt, hieß es in der Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien.

( S E R V I C E - IVF-Statistiken: https://goeg.at/IVF_Statistik )