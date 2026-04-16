Projektwoche: Was, wenn das Kind sich nicht an Regeln hält?

Konflikte kann es natürlich immer geben. "Oft haben diejenigen Probleme, sich an die Regeln zu halten, die auch in der Schule damit Schwierigkeiten haben", sagt die Lehrerin. "Es ist aber nicht zwingend immer so, manchmal hilft das andere Setting, dass es gutgeht." Ansonsten versuchen die Lehrerinnen und Lehrer, was sie auch im Schulalltag tun: das Einhalten von Regeln einzufordern und mit den Kindern im Gespräch zu sein.

Eltern rät die Pädagogin, auch zu Hause im Familienalltag Regeln zu vereinbaren und einzufordern. "Wichtig ist außerdem, den Kindern zu vermitteln, dass Eltern und Lehrkräfte zusammenarbeiten und miteinander im Austausch sind", sagt sie. Das gibt nicht nur Verlässlichkeit und Struktur, sondern Kinder lernen, dass sie Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen müssen.