News Logo
ABO

Pflanzliche Ernährung kann Multi-Krankheitsrisiko reduzieren

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Das Multi-Krankheitsrisiko betrifft insbesondere Erwachsene ab 60.
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer sich stärker pflanzenbasiert ernährt, hat ein geringeres Risiko für Multimorbidität - also mehrere chronische Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes gleichzeitig zu entwickeln - als jene, die seltener Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte essen. Das hat ein internationales Team unter Beteiligung von Wiener Forschenden herausgefunden und die Ergebnisse im Fachjournal "The Lancet Healthy Longevity" veröffentlicht.

von

Man müsse aber nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten. "Eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung kann bereits einen positiven Effekt haben", erklärte Erstautorin Reynalda Córdova vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien in einer Aussendung. Die Studie zeige, dass es nicht nur einen Einfluss auf einzelne chronische Erkrankungen gebe, sondern auch das Risiko für Multimorbidität reduziert werden kann - den Angaben zufolge um 32 Prozent.

Das Multi-Krankheitsrisiko betreffe insbesondere Erwachsene ab dem 60. Lebensjahr. Die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung, die auch Ersatzprodukte wie vegane Würstchen oder Burger umfassen kann, würden sich aber sowohl bei Menschen mittleren als auch höheren Alters zeigen, so die Ernährungsepidemiologin.

Für den ebenfalls an der Uni Wien tätigen Co-Autor der Untersuchung, Karl-Heinz Wagner, zeigen die Ergebnisse die Bedeutung einer vorwiegend pflanzlichen Ernährung für die Gesundheit und untermauern die neuen österreichischen Ernährungsempfehlungen - pflanzenbetont mit einem geringen Anteil tierischer Lebensmittel. Er strich überdies eine starke Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie der Landnutzung als "positive Zusatzeffekte" hervor.

Für die Studie wurden die Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsverläufe von rund 400.000 Frauen und Männern im Alter von 37 bis 70 Jahren aus sechs europäischen Ländern (Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, die Niederlande und Dänemark) untersucht. Beteiligt an der Auswertung der Daten zweier großer Kohortenstudien waren neben der Universität Wien auch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) in Frankreich und die Kyung Hee Universität in Südkorea.

(S E R V I C E - https://doi.org/10.1016/j.lanhl.2025.100742)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Zumindest ein Viertel der Probanden ohne Krankheitszeichen
Technik
Biotech-Medikament kann schweres Asthma verschwinden lassen
Große Kosten verursacht auch der Nachhilfeunterricht
Gesundheit
Schulstart kaum leistbar für armutsbetroffene Familien
Nur ein Geschäft bestand den Test
Gesundheit
AK-Test Obst und Gemüse
Schwarz zweifelt am Vollbetrieb der JA Münnichplatz im November
Politik
JA Münnichplatz für Volksanwaltschaft "verpasste Chance"
Im Vorjahr sind die Schulwegunfälle um sieben Prozent zurückgegangen
Gesundheit
Schon jetzt den Schulweg mit den Kindern üben
Bis zu zehn Prozent weniger Hitzetage möglich
Technik
Naturnahe Maßnahmen wirken effektiv gegen Hitzebelastung in Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER