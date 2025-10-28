Kostenfreie Corona-Testungen für Risikopatienten in Wien

"Eine rechtzeitige Behandlung kann schwere Krankheitsverläufe verhindern und das Risiko für Long Covid reduzieren", erklärte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. "Wir freuen uns, dass gemeinsam mit der ÖGK eine Lösung gefunden wurde, die den Patientinnen und Patienten Sicherheit gibt. Gerade in einer Großstadt wie Wien, mit vielen vulnerablen Gruppen und einer schnellen Verbreitung von Krankheiten, ist dieser Schritt besonders wichtig." Auch die Wiener Landesstellenausschuss-Vorsitzenden der ÖGK, Agnes Streissler-Führer und Martin Heimhilcher betonten: "Für uns ist es wichtig, die bestmögliche Versorgung und Absicherung unserer Versicherten gewährleisten zu können - gerade für Risikogruppen sind die kostenlosen Covid-Testungen von großer Bedeutung."