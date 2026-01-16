Pastinaken sind das neue Hit-Gemüse vom Winter

von
Große, dicke Exemplare werden beim Kochen schneller faserig und holzig. Gemüseexperten empfehlen daher die kleineren Exemplare. Die seien besonders zart. Pastinaken sollten vor der Zubereitung nicht unnötig geschält werden, da sich viele positive Inhaltsstoffe auch direkt unter der Schale befinden. Es reicht demnach aus, sie mit einer Gemüsebürste zu putzen und eventuell kurz unter fließendem Wasser zu waschen. Anschließend müssen nur noch beide Enden entfernt werden, bevor man die Rüben raspelt oder je nach Rezept in Scheiben, Stifte oder Würfel schneidet. Hier eine cremige Rezeptidee:
Zutaten für 2 Personen:
Für das Pesto:
Für die Suppe:
Zubereitung:
Tipp: Als vegane Variante kann das Obers ganz einfach durch Kokosmilch ersetzt werden.
ARCHIV - Als Süppchen, Gratin oder Püree: Die Pastinake punktet mit einem leicht nussigen, würzigen Geschmack. (zu dpa: «Für cremige Pastinaken-Suppe: Rüben schälen überflüssig») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Pastinaken und Feldsalat haben zur Zeit Saison - und geben in der Küche ein harmonisches Paar ab. (zu dpa: «Für cremige Pastinaken-Suppe: Rüben schälen überflüssig») Foto: Ariane Bille/BVEO/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++