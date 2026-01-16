ABO

Pastinaken sind das neue Hit-Gemüse vom Winter

Pastinakensuppe kann sogar vegan genossen werden
Sie sieht aus wie eine weiße Karotte ist aber leicht nussig-süß und würzig dazu: Die Pastinake landet nicht nur als Nebendarsteller in deftigen Eintöpfen, sondern wird inzwischen als ein Hauptakteur selbst in der gehobenen Küche geschätzt - als feines Süppchen, Gratin oder Püree. Auch auf der Pizza schmecken die dünnen Scheibchen sehr gut. Noch bis März hat die Pastinake als wiederentdecktes Wintergemüse Saison.

von

Große, dicke Exemplare werden beim Kochen schneller faserig und holzig. Gemüseexperten empfehlen daher die kleineren Exemplare. Die seien besonders zart. Pastinaken sollten vor der Zubereitung nicht unnötig geschält werden, da sich viele positive Inhaltsstoffe auch direkt unter der Schale befinden. Es reicht demnach aus, sie mit einer Gemüsebürste zu putzen und eventuell kurz unter fließendem Wasser zu waschen. Anschließend müssen nur noch beide Enden entfernt werden, bevor man die Rüben raspelt oder je nach Rezept in Scheiben, Stifte oder Würfel schneidet. Hier eine cremige Rezeptidee:

Zutaten für 2 Personen:

Für das Pesto:

Für die Suppe:

Zubereitung:

Tipp: Als vegane Variante kann das Obers ganz einfach durch Kokosmilch ersetzt werden.

