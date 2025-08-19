News Logo
Paneer als Starterkäse für Anfänger

Paneer ist der perfekte Bratkäse
Er ist ein perfekter Bratkäse: Paneer schmilzt nicht beim Erhitzen, sondern behält seine Form. Mit seinem zarten Eigenaroma ist er zum Verfeinern mit Gewürzen und Kräutern geeignet. Sibylle Roth-Marwedel und Anja Schnellbeck verwenden in dem Rezept aus ihrem Ratgeber "Käse machen" zum Säuern eine Kombination aus Joghurt und Zitronensaft.

Die Herstellung ist schnell und einfach. "Man macht ihn heute und hat ihn morgen zum Braten fertig", sagt Sibylle Roth-Marwedel. Im Kühlschrank hält er sich vier Tage. Auch wenn Paneer frisch am besten schmeckt, kann er eingefroren werden, am besten in Scheiben.

