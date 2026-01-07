News Logo
Messer-Trick: So rutscht der Topfen aus dem Becher

Gesundheit
©APA, dpa, gms, Christin Klose
Der Topfen soll in die Schüssel – und schon beginnt die mühsame Löffelei, bis auch der letzte Rest aus dem Becher gekratzt ist. Doch dafür soll es einen einfachen Trick geben, mit dem der Topfen ganz von allein aus der Packung rutscht.

von

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Damit Topfen in einem Rutsch aus dem Becher kommt, braucht man angeblich nur ein Messer - und die richtige Technik.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Messer-Trick in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Topfenbecher öffnen, umdrehen und mit der Öffnung nach unten über eine Schale halten. Nun mit einem Messer von oben in die Packung stechen und es leicht anwinkeln, solange es noch im Becher steckt.

Fazit: Der Hack funktioniert - der Topfen landet in einem Schwung in der Schale. Falls doch Reste (vor allem in den Ecken) zurückbleiben, kann man sie mit einem Löffel einfach auskratzen. Insgesamt ist man also etwas schneller als ohne den Messer-Trick.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

