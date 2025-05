Das Schwermetall Nickel gelangt dagegen aus dem Boden in Pflanzen und Früchte. Für Kinder ist besondere Vorsicht geboten: Die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge an Nickel ist im schlimmsten Fall bereits mit 170 Gramm Kichererbsen erreicht, betonte der VKI. In beträchtlicher Konzentration wurde Nickel in den konventionellen Produkten von Billa Immer Gut, Kitchin und Cirio festgestellt.