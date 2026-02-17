ABO

Karriere-Check: Passt mein Job noch zu mir?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Jahresrückblick im Job: Eigene Karrieresituation kritisch hinterfragen
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der Jahresanfang ist ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen. Passt der aktuelle Job noch zu den eigenen Erwartungen und Bedürfnissen?

von

Um das herauszufinden, kann ein Perspektivwechsel helfen. Karrierecoach Bastian Hughes rät im Karriereportal Xing zu folgendem Gedankenspiel: "Angenommen du hättest gerade keinen Job und man würde dir drei Optionen geben und eine davon wäre genau das Szenario, in dem du gerade bist. Würdest du dich dafür entscheiden?"

Für eine persönliche Bilanz könne es außerdem helfen, sich Zeit für folgende Fragen zu nehmen:

Notieren Sie die Antworten für eine gute Übersicht auf einem Zettel oder in Ihrem Notizbuch. "Diese Fragen helfen, tiefer zu gehen und wirklich herauszufinden, wo man gerade steht", so Bastian Hughes.

Wer feststellt, dass der aktuelle Job nicht mehr passt, muss nicht sofort kündigen. Vielmehr gehe es darum, sich die derzeitige Situation bewusst zu machen und Klarheit zu schaffen. Eine Veränderung kann auch langsam passieren oder in kleinen Schritten.

"Manchmal reicht ein internes Projekt, ein neues Team, eine Weiterbildung oder auch einfach ein offenes Gespräch mit der oder dem Vorgesetzten", rät der Karrierecoach.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neue Chancen für die Behandlung therapieresistenter Depression
Gesundheit
Depressionen: Wenn Medikamente nicht helfen
++ ARCHIVBILD ++ NFC-Chips in Karten und Geräten ermöglichen schnelle Transaktionen
Technik
Brauchen Bankkarten funkdichte Schutzhüllen?
Ein Neustart bei Instagram ist möglich
Technik
Wenn der Content nicht mehr King ist: Insta neu anlernen
Kinderzahnpasten mit Fluorid härten den Zahnschmelz
Gesundheit
Test: Jeder dritten Kinderzahnpasta fehlt Fluorid
Wer bewusst verzichtet, erfährt Selbstwirksamkeit
Gesundheit
Die Fastenzeit startet: Warum uns bewusster Verzicht stärkt
Passwortmanager als Ziel von Hackerangriffen?
Technik
Große Sicherheitslücken bei Passwortmanagern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER