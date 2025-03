Isabel Bersenkowitsch: Wegweisende Expertin für intuitive Ernährung

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Isabel Bersenkowitsch, eine erfahrene Diätologin und Ernährungstherapeutin, die mit frischen Perspektiven und fundierter Expertise überzeugt. Geboren und aufgewachsen in Oberösterreich, hat sie mittlerweile ihren beruflichen Lebensmittelpunkt in Wien gefunden und arbeitet mit Klientinnen und Klienten aus ganz Österreich.

Frau Bersenkowitsch teilt mit Ihnen ihren revolutionären Ansatz zur Gesundheitsförderung, der sich deutlich von traditionellen Konzepten unterscheidet. Mit ihrer Plattform „Ernährungsrevolution“ setzt sie sich für eine gewichtsneutrale Gesundheitsförderung ein – der Fokus liegt nicht auf dem Körpergewicht, sondern auf gesundheitsfördernden Verhaltensweisen.

Im Gespräch erläutert sie, wie wichtig es ist, ein intuitives Essverhalten zu entwickeln: den eigenen Körpersignalen zu vertrauen, Lebensmittel nicht moralisch zu bewerten und die oft mit Scham und Schuld behafteten Essgewohnheiten zu hinterfragen und nachhaltig zu verändern.

Darüber hinaus spricht Frau Bersenkowitsch über zentrale Themen wie Regionalität, Saisonalität und die sozioökonomischen Einflüsse auf das Essverhalten. Besonders wichtig ist ihr, Ernährung stets im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit zu betrachten – insbesondere im Kontext von Essstörungen, bei denen sie Chancen zur Veränderung ebenso betont wie die Herausforderungen.

Diese Episode gibt Ihnen spannende, praxisnahe Einblicke in Isabel Bersenkowitschs Arbeit, ihren persönlichen Werdegang sowie die Motivation hinter ihrer Mission. Ein inspirierendes Gespräch für alle, die sich für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden interessieren – jenseits von Diätkultur und Kalorientabellen.