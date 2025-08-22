News Logo
ABO

Immer mehr Hitzestress

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Hälfte der Weltbevölkerung spüren die negativen Folgen der Hitze
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
In zahlreichen Branchen und Einrichtungen sind Menschen wegen des Klimawandels wachsendem Hitzestress ausgesetzt. Die Hälfte der Weltbevölkerung von gut acht Milliarden Menschen spüre bereits negative Folgen von hohen Temperaturen, berichteten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltwetterorganisation (WMO). Dies dürfe nicht als Unannehmlichkeit abgetan werden, sondern sei eine Gesundheitskrise, warnte Rüdiger Krech, Umwelt- und Klimaspezialist der WHO.

von

Zu den besonders betroffenen Branchen zählen die Landwirtschaft, die Fischerei und der Bau. Wenn die Temperatur über 20 Grad Celsius steige, sinke die Produktivität pro weiterem Grad um zwei bis drei Prozent, heißt es in dem Bericht. Hitzebedingte Probleme könnten neben Hitzschlag und Austrocknen auch Nierenfunktionsstörungen und neurologische Beschwerden sein. Wenn ein Arbeitgeber in Schutzmaßnahmen investiere, bekomme er mehr zurück, als er ausgegeben habe, weil Mitarbeiter produktiver würden, sagte der Hitzeexperte Andreas Floris von der griechischen Universität Thessalien.

Die WHO und die WMO empfehlen, dass Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und Gesetzgeber gemeinsam Hitzepläne ausarbeiten. Es reiche zum Beispiel nicht, ab einer bestimmten Temperatur in der Schule hitzefrei zu geben, sagte Krech. Die konkreten Lösungen hingen von den lokalen Gegebenheiten ab. Unter anderem nennen Experten eine Änderung von Arbeits- und Schulzeiten, Ventilatoren, passende Arbeitskleidung, mehr Pausen, mehr Schattenspender und die Bereitstellung von Trinkwasser.

Neben Arbeitnehmern, die im Freien arbeiten, litten unter gefährlicher Hitze zudem chronisch Kranke und Menschen in Ländern, die sich zu Hause schlecht vor Hitze schützen können - etwa, weil sie keine dicken Wände oder Kühlung haben. Auch Kinder und ältere Menschen seien besonders gefährdet. Sanitäter und Erste-Hilfe-Kräfte müssten geschult werden, um Anzeichen von Hitzestress sofort zu erkennen, heißt es in dem Bericht.

ILLUSTRATION - Große Hitze kann dem Körper zu schaffen machen. (zu dpa: «Was passiert bei Hitze im Körper?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer kalorienbewusst isst, verzichtet lieber auf fettreiches Grillgut
Gesundheit
Gesünder und leichter grillen mit der 50-25-25-Regel
Besonders oft kommt es bei den 18- bis 39-Jährigen zum Streit am Handy
Gesundheit
Jeder Zweite fühlt sich beim Streit per Chat missverstanden
++ ARCHIVBILD ++ Reisen ist im Mai oder September oft günstiger als im Hochsommer
Reisen & Freizeit
So sparen Sie schon wieder für den nächsten Urlaub
++ ARCHIVBILD ++ Traubenzucker und Insulin gehören ins Handgepäck
Reisen & Freizeit
Mit Diabetes auf Reisen
Bei Verdacht auf Missbrauch gibt es Rat in Fachberatungsstellen
Gesundheit
Wie reagiere ich bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch?
Empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch verderben schnell
Gesundheit
Die perfekte Kühlschrank-Strategie gegen schnelles Verderben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER