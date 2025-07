Himmlischer Heidelbeerkuchen mit Tofu und Sojasahne

Ein Rezept, was bei Gästen sehr gut ankomme, sei ihr "himmlischer Heidelbeerkuchen", in dem nicht nur Tofu steckt, sondern auch noch weitere Soja-Produkte: Sojajoghurt und Sojasahne. Und so geht's:

Für den flaumigen Germteig:

- 200 g Weizenmehl

- 45 g weiche Butter oder Margarine, Stücke

- 90 bis 100 ml Sojadrink, ungesüßt, lauwarm

- 30 g Zucker

- 1 Ei (oder vegane Variante siehe unten)

- 1/2 Päckchen Trockenhefe

- 1/4 TL Salz

Für den restlichen Kuchen:

- 150 g fester Tofu natur, fein geraspelt

- 150 g Sojajoghurt, ungesüßt

- 100 g Sojasahne

- 1 EL Speisestärke

- 1/2 TL Zimt

- 2 Eier (oder vegane Variante siehe unten)

- 30 g Staubzucker

- 3 Päckchen Vanillezucker

- Schale von einer Bio-Zitrone, abgerieben

- Salz

- 400 g Heidelbeeren

- 1 TL Butter für das Backblech

Zubereitung Teig:

Vegane Variante: Die Eier können weggelassen und durch etwas mehr Sojadrink ersetzt werden.

Zubereitung Kuchen:

Vegane Variante: Die Eier durch 4 EL Aquafaba (Kichererbsenwasser) ersetzen. Außerdem im Schritt 2 etwas mehr Speisestärke verwenden und bei Schritt 3 Staubzucker, Vanillezucker und Zitronenschale mit der Tofucreme vermischen. Das Aquafaba wird wie Eiweiß in Schritt 4 aufgeschlagen und unter den Teig gehoben.