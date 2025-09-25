News Logo
ABO

Forschende fanden neue Ursache für Schaufensterkrankheit

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Bisherige Therapien fokussierten sich auf die gr. Arterien der Beine
©ARC Institute, Wolfgang Däuble, CeMM, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Forschende der Schweizer ETH Zürich und des Kantonsspitals Baden haben den Grund für die begrenzten Therapieerfolge herkömmlicher Behandlungen der Schaufensterkrankheit entdeckt. Die Krankheit sitzt tiefer als bisher gedacht. Dieses neue Wissen könnte zu besseren Behandlungen führen, teilte die ETH Zürich am Mittwoch mit. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt, sorgt bei Betroffenen für starke Muskelschmerzen und Gehschwierigkeiten.

von

Bisherige Therapien konzentrieren sich vor allem auf die großen Arterien der Beine. Wie die Forschenden nun in einer Studie in der Fachzeitschrift "Nature Cardiovascular Research" zeigten, sind bei der Schaufensterkrankheit nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleinsten Blutgefäße sowie die umliegenden Muskel- und Immunzellen geschädigt.

Die Ergebnisse zeigen laut der ETH, dass eine Beseitigung einer Verstopfung in einer großen Arterie vielleicht nicht ausreicht. Anstatt sich nur auf Operationen an großen Gefäßen zu konzentrieren, könnten zukünftige Therapien die beschädigten Zellen in den kleinsten Blutgefäßen reparieren und so die Entzündungen im Muskel reduzieren. Das würde laut der Hochschule die Muskelfunktion und Lebensqualität von Millionen von Betroffenen verbessern.

(Fachartikelnummer DOI: 10.1038/s44161-025-00709-y)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/ARC Institute; Wolfgang Däuble/CeMM/ARC Institute,Wolfgang Däuble/C

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Zunahme von Krebs hat mit der Alterung der Gesellschaften zu tun
Gesundheit
Globale Studie: Vier von zehn Krebstodesfällen vermeidbar
Die Studie behauptete, dass Apfelessig beim Abnehmen helfen würde
Gesundheit
Apfelessig: Studie zu Gesundheitseffekten zurückgezogen
Die Postphobie ist ein klassisches Vermeidungsverhalten
Gesundheit
Postphobie? Warum man Briefe immer öffnen sollte
Bekanntgabe auf Instagram
News
Bruder von Billie Eilish gab Verlobung bekannt
Es geht um den Timekeeper, der den Planeten Kairos unterdrückt
Technik
"Borderlands 4": Ballern in der Open World
Zahnseide gehört immer in den Restmüll
Gesundheit
Zahnseide im Test: Eine Frage des Wachses
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER