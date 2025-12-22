News Logo
ABO

Fondue, Raclette und Co.: So haben Keime keine Chance

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Auf dem Tisch gehört rohes Fleisch in eine extra Schale
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Das ist der Gemütlichkeitsfaktor bei Raclette, Fondue oder heißem Stein: Alle sitzen am Tisch zusammen und bereiten sich ihre Mahlzeit selbst zu. Schälchen mit rohem Fleisch stehen dann neben denen mit Gemüse, Salat oder Dips auf dem Tisch.

von

Kein Problem, wenn ein paar einfache Hygieneregeln beachtet werden, heißt es von Expertinnen und Experten. Denn auf rohem Fleisch, vor allem Geflügel, können Keime sitzen - zu sehen oder zu riechen sind sie nicht. Campylobacter-Bakterien zum Beispiel können teils schwer verlaufende Infektionen hervorrufen.

Diese drei Tipps sollten Sie daher beherzigen, wenn Sie ein Essen planen, bei dem rohes Fleisch auf den Tisch kommt:

Wer die Zutaten in der Küche schneidet und zusammenstellt, sollte schon dort trennen zwischen dem zu erhitzenden Fleisch und Lebensmitteln, die direkt in den Mund wandern. Also unterschiedliche Messer benutzen und alles gründlich säubern, was mit rohem Fleisch in Kontakt war - dazu gehört auch gründliches Händewaschen, bevor es ans Gemüse geht.

Expertinnen und Experten raten außerdem davon ab, Geflügelfleisch vor dem Kochen abzuwaschen. So vermeidet man, dass sich Erreger möglicherweise über Spritzwasser auf andere Lebensmittel in der Nähe verteilen.

Auf dem Tisch gehört rohes Fleisch in eine extra Schale. Alles auf einem Teller zu dekorieren, sieht vielleicht nett aus, kann aber bewirken, dass Keime vom Fleisch auf den Salat übergehen. Am besten Besteck bereitlegen, mit dem nur das rohe Fleisch entnommen wird. Legen Sie rohe Fleischstücke auch nicht auf dem Teller ab, von dem Sie essen.

Wird das Fleisch im Kern für mindestens zwei Minuten auf 70 Grad erhitzt, sind die Keime tot. Daher rohes Fleisch vor dem Essen gut durchgaren, ob auf dem Stein, in heißer Brühe oder Öl.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

