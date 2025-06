Fix und farbig: Gnocchi in Rot, Grün und Weiß

Das Grün kommt durch Pak Choi auf den Teller. Dieser Kohl ist verwandt mit dem Chinakohl. Da er viel Feuchtigkeit enthält, sollte er möglichst frisch verwendet werden.

Wer möchte, kann in diesem Rezept aus dem Ratgeber "Familienküche" den Kohl auch durch Spinat oder Mangold ersetzen. Auf jeden Fall ist die bunte Zusammenstellung dazu geeignet, auch Kindern Appetit zu machen.

500 g Gnocchi (Frischware)400 g Pak Choi 2 Zwiebeln2 Knoblauchzehen 400 g Cocktailtomaten200 g Feta1 EL Olivenöl300 ml Kokosmilch1 TL italienische KräuterJodsalz, Pfeffer

1. Die Gnocchi nach Packungsangabe in Salzwasser gar ziehen lassen.2. Den Pak Choi waschen und in Streifen schneiden, die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Cocktailtomaten halbieren. Den Feta in kleine Würfel zerteilen. 3. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen, darin die Zwiebeln und den Knoblauch leicht anschwitzen. Pak Choi und Tomatenhälften zugeben und erhitzen. Kokosmilch zugeben und 2 min köcheln lassen. 4. Gnocchi, Schafskäse und italienische Kräuter untermischen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen und noch einmal kurz erhitzen.