Femizide: Besitzdenken in Beziehungen wichtiges Warnsignal

In den betreffenden Monaten wurden vier Femizide und sechs Mordversuche durch aktuelle oder ehemalige Partner verübt. Die Untersuchung ("Femizide und Femizidversuche in Beziehungen. Gefährdungswahrnehmung und Hilfesuche in Wien") hat laut dem Büro von Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) ergeben, dass keine einzige Tat ohne vorhergehende Warnsignale verübt wurde. Die Fälle zeigten stattdessen deutliche Parallelen.

Besitzdenken sowie die Ausübung psychischer Gewalt waren bei der Hälfte aller Taten ausschlaggebende Risikofaktoren. Laut der Analyse versuchten die - oft eifersüchtigen - Täter zuvor, Druck und Kontrolle auszuüben und haben die späteren Opfer unter anderem gestalkt. Ebenfalls ein Faktor ist Pflegeverantwortung, wobei hier häufig Femizid mit anschließendem Suizid zu verzeichnen ist.

Psychische Erkrankungen oder Alkohol- oder Drogenabhängigkeit auf Seiten der Täter spielten in mehreren Fällen ebenfalls eine Rolle. Relativ deutlich fällt auch die Zuordnung zu einer Altersgruppe aus: Die meisten Opfer und Täter im untersuchten Zeitraum waren zwischen 50 und 59 Jahre alt. Sechs der betroffenen Frauen hatten bereits vor der Tat Gewalt erlebt, doch keine von ihnen stand laut der Studie in dokumentiertem Kontakt mit einer Gewaltschutzeinrichtung. Vier Frauen vertrauten sich offenbar Personen im privaten Umfeld an.

"Unsere Analyse macht sichtbar, dass in allen Fällen Risikofaktoren bestanden - am häufigsten Besitzdenken sowie psychische Gewalt, Kontrolle, Morddrohungen oder Waffenbesitz. Diese Hinweise müssen frühzeitig erkannt und ernst genommen werden", hielt Studienleiterin Birgitt Haller fest: "Die Fälle der Kontrollbeziehungen zeigen, dass Gewalt in Beziehungen nicht plötzlich entsteht, sondern sich über längere Zeit entwickelt."

Empfohlen wurde eine systematische Analyse von Hochrisikofällen, und zwar auch in enger Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz. Auch Aufklärung über Hilfsangebote und die Sensibilisierung etwa von medizinischem Personal wurde als wichtig erachtet. Für die Femizide mit anschließendem Suizid brauche es zudem Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Pflegeleistungen und eine Vorbeugung gegen Isolation im höheren Alter, hieß es.

"Um Gewalt gegen Frauen effektiv entgegentreten und eine nachhaltige Änderung erzielen zu können, brauchen wir verlässliche Daten und Forschung. Die nun vorliegende Studie zu Femiziden - und auch versuchten Femiziden - wurde daher in Auftrag gegeben, um die Hintergründe der Taten zu verstehen, Gemeinsamkeiten und Handlungsoptionen herauszuarbeiten", erklärte Frauenstadträtin Gaal.

Die Ergebnisse der Studie würden zeigen, dass das Gewaltschutznetz und die Anlaufstellen für Opfer von Gewalt auf allen Ebenen und permanent bekannt gemacht werden müssten. Gewalt an Frauen könne unabhängig von Alter, finanziellem Hintergrund und Herkunft passieren, hielt sie fest.