Falsche Gurus und warum wir unseriösen Angeboten aufsitzen

Schnelle Erfolge, attraktive Zertifikate und vollmundige Versprechen: Damit werben selbst ernannte Coaches, Gurus und Mentoren – besonders in sozialen Netzwerken. Sie versprechen uns genau das, was wir uns am meisten wünschen – vorausgesetzt, wir investieren viel Geld in eine vermeintlich einzigartige Methode.

von APA