Die perfekte Kühlschrank-Strategie gegen schnelles Verderben

Genau das ist das Problem: "Zu viele Lebensmittel landen in Österreich aufgrund falscher Lagerung in der Tonne. Dabei lassen sich Haltbarkeit und Geschmack oft ganz einfach verlängern und bewahren", erklärt die Initiative "Zu gut für die Tonne". Denn wer weiß, was wo in den Kühlschrank gehört, spart Geld, schont wertvolle Ressourcen und reduziert Lebensmittelabfälle.
Besonders empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch verderben schnell, wenn sie falsch platziert sind, beobachten die Lebensmittelexperten. Sie erklären, wo und in welcher Temperaturzone des Kühlschranks Produkte am besten zu lagern sind. Hier die Tipps:
Und die "Zu gut für die Tonne"-Profis haben noch drei Ratschläge:
